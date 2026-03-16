Worst-Dressed Oscars 2026: Diese bizarren Looks waren katastrophal!

Bei den 98. Academy Awards in Los Angeles strahlte Hollywood um die Wette. Doch wo viel Licht ist, fällt auch tiefer Schatten! Während Ikonen wie Demi Moore oder Nicole Kidman in Perfektion erstrahlten, griffen andere Stars modisch völlig daneben.

Was für eine Nacht im Dolby Theatre! Die Oscars 2026 lieferten uns nicht nur emotionale Dankesreden, sondern auch Stoff für modische Albträume. Manche Stars wagten Experimente, die leider meilenweit am Ziel vorbeischossen. Von exzentrischen Materialschlachten bis hin zu Schnitten, die mehr Fragen aufwarfen als Antworten gaben: Hier kommen unsere Worst Dressed-Kandidaten des Abends.

Die Worst-Dressed-Stars bei den Oscars 2026

Die Worst-Dressed-Stars bei den Oscars 2026 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © Getty Images Er ist für die atemberaubendsten Mode-Momente von Zendaya, Ariana Grande & Co. verantwortlich. Doch selbst griff der Fashion-Guru diesmal daneben. © Getty Images Ein modischer Alptraum! © Getty Images Ein Farb-Experiment, auf das man auch verzichten hätte können... oder sollen. © Getty Images Die norwegische Schauspielerin erschien in einem absoluten Mode-Desaster. © Getty Images Der Schauspieler verwechselte die 98. Academy Awards mit einem Taekwondo-Turnier. © Getty Images Einfach nur schrecklich! © Getty Images Manchmal ist weniger einfach mehr... © Getty Images Die hübsche Schauspielerin zählt normalerweise zu den Best-Dressed-Stars. Diesmal griff sie daneben. © Getty Images Die Schauspielerin wagte einen Naked-Look. Leider war dieser nicht sexy, sondern schlimm. © Getty Images Dieser Look passt gut nach Ibiza, doch für die Oscars ist er nichts!

Mut zum Risiko – aber bitte mit Stil!

Natürlich feiern wir Mut auf dem Roten Teppich. Doch bei den Oscars 2026 war die Grenze zwischen „edgy“ und „skurril“ oft hauchdünn. Beim wichtigsten Event des Jahres wirkten viele dieser modischen Fiaskos deplatziert.

Besonders bitter: Wenn Farbe oder Passform nicht stimmen, hilft auch der teuerste Diamantschmuck nichts mehr. Da nützt auch das schönste Lächeln für die Fotografen nichts mehr.