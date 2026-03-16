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Worst Dressed Oscars 2026
© Getty Images

Fashion-Fauxpas

Worst-Dressed Oscars 2026: Diese bizarren Looks waren katastrophal!

16.03.26, 05:30
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Bei den 98. Academy Awards in Los Angeles strahlte Hollywood um die Wette. Doch wo viel Licht ist, fällt auch tiefer Schatten! Während Ikonen wie Demi Moore oder Nicole Kidman in Perfektion erstrahlten, griffen andere Stars modisch völlig daneben. 

Was für eine Nacht im Dolby Theatre! Die Oscars 2026 lieferten uns nicht nur emotionale Dankesreden, sondern auch Stoff für modische Albträume. Manche Stars wagten Experimente, die leider meilenweit am Ziel vorbeischossen. Von exzentrischen Materialschlachten bis hin zu Schnitten, die mehr Fragen aufwarfen als Antworten gaben: Hier kommen unsere Worst Dressed-Kandidaten des Abends.

Die Worst-Dressed-Stars bei den Oscars 2026

Die Worst-Dressed-Stars bei den Oscars 2026

  • Odessa A'zion 1/10
    Star-Stylist Law Roach
  • Odessa A'zion 2/10
    Chloe Zhao
  • Odessa A'zion 3/10
    Laura Lufesi
  • Odessa A'zion 4/10
    Lea Myren
  • Odessa A'zion 5/10
    Kevin O'Leary
  • Odessa A'zion 6/10
    Maggie O'Farrell
  • Odessa A'zion 7/10
    Melissa McCarthy
  • Odessa A'zion 8/10
    Priyanka Chopra Jonas
  • Odessa A'zion 9/10
    Ginnifer Goodwin
  • Odessa A'zion 10/10
    Odessa A'zion

© Getty Images

Er ist für die atemberaubendsten Mode-Momente von Zendaya, Ariana Grande & Co. verantwortlich. Doch selbst griff der Fashion-Guru diesmal daneben.

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Ein modischer Alptraum!

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Ein Farb-Experiment, auf das man auch verzichten hätte können... oder sollen.

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Die norwegische Schauspielerin erschien in einem absoluten Mode-Desaster.

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Der Schauspieler verwechselte die 98. Academy Awards mit einem Taekwondo-Turnier.

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Einfach nur schrecklich!

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Manchmal ist weniger einfach mehr...

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Die hübsche Schauspielerin zählt normalerweise zu den Best-Dressed-Stars. Diesmal griff sie daneben.

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Die Schauspielerin wagte einen Naked-Look. Leider war dieser nicht sexy, sondern schlimm.

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Dieser Look passt gut nach Ibiza, doch für die Oscars ist er nichts!

Mut zum Risiko – aber bitte mit Stil!

Natürlich feiern wir Mut auf dem Roten Teppich. Doch bei den Oscars 2026 war die Grenze zwischen „edgy“ und „skurril“ oft hauchdünn. Beim wichtigsten Event des Jahres wirkten viele dieser modischen Fiaskos deplatziert. 

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Besonders bitter: Wenn Farbe oder Passform nicht stimmen, hilft auch der teuerste Diamantschmuck nichts mehr. Da nützt auch das schönste Lächeln für die Fotografen nichts mehr.

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