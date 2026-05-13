„Total steifes Gesicht": Netz spottet über Lindsay Lohans faltenfreien Look

Lindsay Lohan sorgte bei den Disney Upfronts 2026 für reichlich Gesprächsstoff. Auf dem Red Carpet war die Schauspielerin kaum wiederzuerkennen und die Fans rätseln: Was ist nur mit Lindsays Gesicht passiert?

Es war eine wahre Parade der Superstars: Am Dienstag, den 12. Mai, versammelte sich die Hollywood-Elite im North Javits Center in New York City, um die große „Upfront“-Präsentation von Disney zu feiern. Zwischen großen Namen wie Sarah Paulson, Emma Roberts und Chase Infiniti war es jedoch eine Frau, über die am Ende des Abends alle sprachen: Lindsay Lohan.

Lindsay Lohan schockiert mit neuem Look

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Die 39-jährige Schauspielerin schwebte in einer atemberaubenden, trägerlosen Couture-Robe von Ashi Studio (aus der Herbst/Winter-Kollektion 2025) über den roten Teppich. Das aufwendig bestickte, elfenbeinfarbene und schwarze Kleid war ein absoluter Hingucker. Doch die Blicke der Fotografen und Fans blieben woanders hängen: an Lindsays strahlendem, scheinbar völlig alterslosem Gesicht.

„Sie ist nicht wiederzuerkennen“: Das Netz spekuliert

Kaum tauchten die ersten Bilder des „Mean Girls“-Stars auf, liefen die Server bei Reddit heiß. Die Nutzer analysierten jedes Detail ihres Auftritts und verglichen sie mit anderen A-Promis. Das Urteil vieler Fans fiel drastisch aus: Übertreibt es Lindsay mit ihrem Jugendwahn?

„Ihr Gesicht wirkt total steif“, kommentiert ein User. Ein anderer zeigt sich überrascht: „Sie ist kaum wiederzuerkennen. Sie sieht gar nicht mehr aus wie sie selbst, sondern eher wie Mandy Moore.“ Auch kritische Stimmen werden laut: „Warum entscheiden sich diese Frauen dafür, sich bis zur Unkenntlichkeit zu verändern?“

Das steckt hinter ihrem makellosen Aussehen

Während die Gerüchteküche über mögliche Schönheits-OPs brodelte, meldete sich der „Freaky Friday“-Star prompt selbst zu Wort. Inmitten der hitzigen Diskussionen nutzte Lindsay ihre Instagram-Stories, um ein Beauty-Geheimnis zu lüften.

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Die Schauspielerin, die bereits seit 2014 in Dubai lebt, teilte ein Selfie und richtete eine süße Botschaft an ihre Dermatologin Dr. Radmila Lukian. Lindsay, die aktuell wegen Terminen fernab ihrer Wahlheimat weilt, schrieb dazu: „Ich bin nicht in Dubai – und meine Haut merkt das definitiv.“ Sie markierte ihre bevorzugte Hautpflegeexpertin und fügte schwärmend hinzu: „Ich kann es kaum erwarten, wiederzukommen.“

Ob nun die magischen Hände einer Luxus-Dermatologin, exzellente Hautpflege oder doch ein kleiner Beauty-Eingriff für das jugendliche Gesicht verantwortlich sind, bleibt wohl Lindsays Geheimnis.