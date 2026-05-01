Matchball für Wikinger! Ried kann Klassenerhalt gegen Linz fixieren

Riesen-Chance für die SV Ried! Im brisanten Oberösterreich-Derby gegen Blau-Weiß Linz können die Innviertler am Samstag den Klassenerhalt aus eigener Kraft endgültig unter Dach und Fach bringen.

Die Ausgangslage in der Innviertler Innviertel ARENA ist klar: Gewinnt die SV Ried am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gegen den Linzer Rivalen, ist der Verbleib in der Bundesliga fix. Aktuell thronen die Wikinger als Tabellenführer der Qualifikationsgruppe mit sechs Punkten Vorsprung auf das Schlusslicht WAC an der Spitze.

Senft setzt auf Derby-Energie

Trainer Maximilian Senft muss im Saison-Highlight allerdings auf die verletzten Offensiv-Kräfte Evan Eghosa und Antonio Van Wyk verzichten. Dennoch ist die Stimmung positiv, besonders nach der Vertragsverlängerung von Routinier Philipp Pomer bis 2029. "Diese Ausgangslage setzt wichtige Energiereserven frei", betont Senft, der den Klassenerhalt unbedingt vor den eigenen Fans feiern will, nachdem man zuletzt knapp 0:1 in Tirol unterlag.

Linzer Erfolgslauf als Stolperstein

Blau-Weiß Linz reist jedoch mit breiter Brust an. Die Truppe von Michael Köllner ist seit vier Partien ungeschlagen und sammelte zuletzt zehn von zwölf möglichen Punkten, darunter zwei beeindruckende 3:0-Erfolge gegen Wolfsberg und Altach. Trotz der Ausfälle von Goiginger und Bakatukanda wollen die Linzer, die sich gerade erst vom Tabellenende befreit haben, im Innviertel punkten, um den WAC weiter auf Distanz zu halten.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried – FC Blau-Weiß Linz

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: BWT Oberösterreichische Arena, Ried

BWT Oberösterreichische Arena, Ried Schiedsrichter: Talic

Ergebnisse 2025/26:



2:0 (a)

2:1 (h)

2:3 (a)

SV Ried: Leitner - Pomer, Havenaar, Sollbauer, Steurer - Nasrawe, Bajlicz, Maart, Bajic - Mutandwa, Kiedl

Es fehlen: Van Wyk (verletzt), Eghosa (Rippenverletzung), F. Wimmer (Knie)

FC Blau-Weiß Linz: Mantl - Pasic, Maranda, Varesi-Strauss - Reiter, S. Seidl, Briedl, Pirkl - Maier - Weissman, Ronivaldo

Es fehlen: Bakatukanda (krank), Anderson (Knie), Goiginger (verletzt)

Live auf Sky Sport Austria.