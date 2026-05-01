Titel-Wahnsinn in Europa: Diese Spiele entscheiden alles

Europa steuert auf die heißeste Phase zu – die Meisterfrage wird zur Nervenprobe. Während in Deutschland schon gefeiert wird, zittern Fans in England, rechnen Klubs in Spanien und Italien – und in Frankreich fehlt nur noch der letzte Schritt.

Wer wann den Titel holt? Die Szenarien im Überblick.

England: Titel-Drama bis zur letzten Minute

In der Premier League ist alles angerichtet für einen echten Krimi. Arsenal FC liegt mit 73 Punkten (34 Spiele) knapp vor Manchester City (70 Punkte, 33 Spiele). Klingt nach Vorteil Arsenal – ist es aber nur auf den ersten Blick.

Denn: Arsenal hat noch fünf Spiele, City sogar sechs. Heißt: Die Skyblues können den Titel aus eigener Kraft holen, obwohl sie aktuell hinten liegen. Genau das macht dieses Rennen so explosiv.

Szenarien:

Ein Arsenal-Patzer – und City übernimmt die Kontrolle. Gewinnt City das Nachholspiel, kann der Rückstand sofort schrumpfen oder verschwinden. Gleichzeitig lauert das Risiko: Sechs Spiele in kurzer Zeit, mehr Druck, mehr Stolperfallen.

Entscheidungsspiel:

Alles läuft auf den 24. Mai hinaus. Arsenal gegen Crystal Palace, City gegen Aston Villa – und im Hintergrund die Tabelle im Sekundentakt. Viel enger geht es nicht: Nur drei Punkte trennen die beiden, die Tordifferenz ist fast identisch.

Spanien: Barça hat den Titel auf dem Silbertablett

In der La Liga ist die Lage deutlich entspannter – zumindest für FC Barcelona. 85 Punkte, +11 auf Real Madrid – das ist fast schon eine Vorentscheidung.

Szenarien:

Schon am Sonntag, 3. Mai kann alles vorbei sein: Barça muss bei Osasuna gewinnen, Real darf bei Espanyol nicht siegen – dann ist der Titel fix. Real braucht dagegen ein kleines Wunder und mehrere Barça-Ausrutscher.

Entscheidungsspiel:

Der Clásico am 10. Mai wird zum möglichen Krönungsspiel. Gewinnt Barcelona – ist endgültig Schluss im Titelrennen.

Italien: Inter nur noch einen Sieg entfernt

In der Serie A steht Inter Mailand vor der Ziellinie. 79 Punkte, zehn vor Napoli – das riecht nach Titel.

Szenarien:

Mit einem Sieg gegen Parma schon am Sonntag, 3. Mai geht Inter auf 82 Punkte – und ist durch. Selbst ein Ausrutscher könnte reichen, wenn Napoli oder Milan patzen.

Entscheidungsspiel:

3. Mai gegen Parma – Heimspiel, Matchball, Titelchance. Alles spricht für die große Party.

Frankreich: PSG kurz vor der nächsten Krönung

In der Ligue 1 fehlt Paris Saint-Germain nur noch ein kleiner Schritt. 69 Punkte, sechs vor Lens – das Polster ist komfortabel.

Szenarien:

Zwei Siege aus vier Spielen reichen praktisch sicher. Selbst bei Punktgleichheit hätte PSG dank der klar besseren Tordifferenz die Nase vorne.

Entscheidungsspiel:

Das direkte Duell mit Lens am 13. Mai könnte zum endgültigen Titelabend werden – oder schon zur Kür nach der Vorentscheidung.

Deutschland: Bayern längst im Feiermodus

In der Bundesliga ist alles entschieden. FC Bayern München hat sich mit 82 Punkten vorzeitig zum Meister gekrönt.

Szenarien:

Keine – der Titel ist fix.

Entscheidungsspiel:

entfällt.

Während Spanien, Italien und Frankreich kurz vor der Entscheidung stehen und Deutschland längst durch ist, liefert England das große Finale. Dort entscheidet sich der Titel wohl erst am letzten Spieltag – und genau das macht dieses Rennen so besonders. Europa ist schon im Meisterrausch.