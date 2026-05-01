Bayern-Boss über Manuel Neuer: "Es geht nicht mehr endlos lange"

Der FC Bayern München steht offenbar kurz davor, den Vertrag mit Torhüter Manuel Neuer um ein weiteres Jahr zu verlängern. Sportdirektor Christoph Freund bestätigt die positiven Verhandlungen.

Zuletzt gab es Berichte über einen Besuch von Neuers Berater Thomas Kroth an der Säbener Straße sowie über sehr positiv verlaufende Verhandlungen.

Nun bestätigen auch die Bayern, dass es mit einer möglichen Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr gut aussieht. Wie Trainer Vincent Kompany zudem klarstellte, wird beim Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Heidenheim erneut Jonas Urbig im Tor stehen. Manuel Neuer kann sich stattdessen für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch daheim gegen Paris Saint-Germain schonen.

Gute Gespräche mit Manuel Neuer

Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich auf Nachfrage der Bild zu den aktuellen Entwicklungen. „Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, da wurde ich gefragt, ob schon alles durch und unterschrieben ist. Das ist auch jetzt nicht der Fall, aber man spricht natürlich miteinander, man spricht mit Manu, man spricht mit seinem Umfeld, mit seinem Berater. Es ist heute der 1. Mai, das heißt, es geht nicht mehr endlos lange. Es gibt gute Gespräche, aber noch nichts Weiteres zu verkünden.“

Die Ära ist nicht vorbei

Der Plan der Bayern sieht vor, dass Neuer noch ein Jahr weitermacht und dabei vermehrt Spiele an den 22-jährigen Jonas Urbig abgibt, der für die Zukunft zur neuen Nummer eins reifen soll. Freund betont, dass die Zeit von Neuer bei den Münchnern noch nicht abgelaufen sei: „Wir wissen alle, dass es sicher nicht so einfach ist nach so einer Ära, die ja noch nicht zu Ende ist für Manuel, dann diesen Übergang zu schaffen. Das ist eine Herausforderung, eine Challenge. Und wenn wir das alle gemeinsam hinbekommen, auf Sicht gesehen, auf die nächsten Jahre, dann wäre das ein großer, großer Erfolg für den FC Bayern.“

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Jonas Urbig profitiert enorm davon

Die Zusammenarbeit zwischen den Generationen scheint in München hervorragend zu funktionieren. „Wenn man als junger Spieler wie Jonas Urbig hier herkommt und dann täglich mit Manuel Neuer und auch mit Sven Ulreich und dem Torwart-Trainer-Team zusammenarbeiten kann, dann ist das eine ganz besondere Konstellation. Das Besondere an dieser Geschichte ist eigentlich, wie sie miteinander umgehen“, erklärt der Sportdirektor. Er lobt den Umgang von Neuer und Ulreich mit dem Talent und die gute Atmosphäre. „Manu ist jetzt im fortgeschrittenen Alter und gibt seine Erfahrungen weiter, ist selber noch in einer super Verfassung, macht richtig gute Spiele und Jonas profitiert extrem davon, hat auch viele Spiele gemacht, hat sehr, sehr gut performt“, so Freund abschließend.