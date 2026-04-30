Karriereende: Manuel Neuer hat sich nach Paris-Spektakel entschieden

Die Fans und Verantwortlichen des FC Bayern München warten weiter darauf, ob Kapitän Manuel Neuer seinen auslaufenden Vertrag verlängern möchte.

Unter der Woche mussten sich die Bayern in dem denkwürdigen Halbfinal-Hinspiel Paris Saint-Germain 5:4 geschlagen geben. Manuel Neuer schrieb dabei auf unglückliche Art und Weise Geschichte. Er war der erste Torhüter in der Königsklasse, der fünf oder mehr Tore kassierte und keinen einzigen Save zu Buche stehen hatte.

Dennoch hoffen die Fans und Verantwortlichen weiterhin, dass der mittlerweile 40-jährige Kapitän und Tormann seine Handschuhe nach der Saison noch nicht an den Nagel hängt. Ursprünglich wollte sich Neuer bis zu seinem 40. Geburtstag Ende März die Zukunftsentscheidung getroffen haben.

Doch aufgrund seiner Verletzung verzögerte sich der Prozess. Der Keeper wollte erst sein Comeback feiern und dann sehen, ob er sich ein weiteres Jahr auf höchstem Niveau zutraut. Die Bosse rund um Max Eberl haben stets signalisiert, dass man mit der Tormann-Legende verlängern will.

Eberl hofft auf Verlängerung

"Wenn Manuel bleiben will, werden wir einen Weg finden", sagte Eberl schon im Winter. Nun dürfte die endgültige Entscheidung kurz bevorstehen. Wie die BILD berichtet, war Neuers Berater Thomas Kroth am Donnerstag in München.

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Grund sollen erste Verhandlungen gewesen sein. Die Verantwortlichen in München sind sich einig, dass Neuer ein weiteres Jahr in der Allianz Arena auflaufen soll und Zukunftshoffnung Jonas Urbig, der heuer schon mehrere Talentproben abgegeben hatte, weiter ausbilden soll.

Laut BILD hat sich Neuer bereits entschieden. Er will noch eine Saison dranhängen. Nun geht es nur noch um die Details, dem Bericht zufolge soll es vor allem bei den finanziellen Rahmenbedingungen noch Gesprächsbedarf geben. Neuer kassierte zuletzt ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro. Die Bayern fahren allerdings einen strengen Sparkurs und hoffen, sich auf einen Vertrag mit leistungsorientierten Modalitäten einigen zu können.