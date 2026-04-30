Mit Coldplay: FIFA plant 30-minütige Halftime-Show beim Finale

Die Neuerungen bei der Mega-WM in den USA nehmen kein Ende. Nun gibt es Pläne zu einer noch nie dagewesenen Halftime Show beim WM-Finale.

Die Weltmeisterschaft von 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko wird ein Event der Superlative. Erstmals treten 48 Mannschaften bei der Endrunde an, und auch am Platz gibt es viele neue Regeln, die bereits im Vorfeld für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt haben.

Doch die neuesten Pläne sorgen für Entsetzen und könnten den Fußball grundlegend ändern. Nicht nur, dass die TV-Sender erstmals während der Spiele in den dafür vorgesehenen Trinkpausen Werbung zeigen dürfen, gibt es auch erstmals eine Halftime-Show beim Finale in New Jersey.

Die Pläne sind schon vor einigen Tagen offiziell präsentiert worden. Was während des Super Bowl Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte lockt, ist für Fußball-Fans noch völlig fremd. Selbst die "Pre-Game-Shows" beim Champions-League-Finale oder etwa dem DFB-Pokal, wo es einen Mega-Shitstorm für Helene Fischer gab, sorgten für Unmut bei den traditionsbewussten Anhängern.

30-Minuten-Show

Doch nun sind neue Details für das WM-Endspiel durchgesickert, die für noch mehr Wirbel sorgen. Wer auf der Bühne einheizen soll, ist noch völlig geheim. Allerdings ist laut "BBC" geplant, dass die Show etwa 30 Minuten dauern wird.

Schon länger bekannt war, dass Coldplay-Frontman Chris Martin an der Gestaltung der Show mitarbeitet, doch nun ist durchgesickert, dass der britische Star-Sänger auch auftreten wird. Bereits bei der Klub-WM im Vorjahr gab es einen überraschenden Auftritt der britischen Band. Heuer soll Martin erneut auf der Bühne stehen, mit ihm aber eine Gruppe aus mehreren Künstlern, die nicht nur die Stimmung anheizen wollen, sondern auch viele Fußball-Fans in der XXL-Halbzeit versuchen müssen zu besänftigen.