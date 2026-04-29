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Regel-Hammer: Fußball-Welt vor radikaler Wende
© Getty

Rot-Flut bei WM

Regel-Hammer: Fußball-Welt vor radikaler Wende

29.04.26, 11:06
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Auf Wunsch von FIFA-Boss Gianni Infantino werden neue Knallhart-Regeln bei der Fußball-WM eingeführt. 

Die Regelhüter des IFAB (International Football Association Board) haben pünktlich zur nächsten Weltmeisterschaft den Hammer kreisen lassen. Wer sich künftig den Mund zuhält oder beleidigt vom Platz schleicht, sieht knallhart ROT! FIFA-Boss Infantino setzt seinen Willen durch – und die Fans toben bereits.

Die "Anti-Lippenleser-Regel"

Es ist die Szene, die jeder Fan hasst: Spieler stehen Kopf an Kopf, beschimpfen sich aufs Übelste, halten sich aber die Hand oder das Trikot vor den Mund, damit keine Kamera der Welt ihre Schanddaten liest. Damit ist jetzt Schluss! Ausgelöst durch den Eklat im Champions League-Duell zwischen Benficas Prestianni und Real-Star Vinícius Júnior, hat die IFAB entschieden: Wer im Clinch sein Gesicht verdeckt, fliegt vom Platz! Das Problem: Wie will der Schiedsrichter beweisen, ob es ein Kratzen an der Nase oder eine bewusste Tarnung war? Die Beweisbarkeit im hitzigen Spielverlauf wird zum absoluten Albtraum für die Unparteiischen!

Flucht vom Platz bedeutet Niederlage

Doch damit nicht genug! Wer aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung den Platz verlässt, bekommt nicht nur die Rote Karte, sondern riskiert die gesamte Partie. Der Schiedsrichter bekommt hier eine enorme Macht ("Ermessensspielraum"). Kritiker fürchten: Das zerstört jede Mannschaftstaktik und sorgt für Chaos auf den Rängen. Die Fanreaktionen dürften heftig ausfallen, wenn ein Spiel am grünen Tisch entschieden wird, nur weil die Emotionen hochkochen.

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