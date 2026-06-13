Trainer-Knall bei Red Bull: Bayern-Legende im Anflug

Bei RB Leipzig deutet sich wenige Wochen nach der erfolgreichen Rückkehr in die Champions League ein spektakulärer Trainer-Wechsel an.

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Nach übereinstimmenden Medienberichten steht Ole Werner trotz Platz drei in der Bundesliga und der Qualifikation für die Königsklasse unmittelbar vor dem Aus. Als Nachfolger wird der frühere Bayern-Profi Martín Demichelis gehandelt.

Besonders überraschend: Noch vor wenigen Wochen schien eine Vertragsverlängerung mit Werner ein realistisches Szenario zu sein. Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer hatte nach Saisonende erklärt, man wolle über die Zukunft des Trainers sprechen. Inzwischen soll die interne Saisonanalyse jedoch zu einem anderen Ergebnis gekommen sein.

Demichelis ante portas

Wie die spanische Zeitung "Marca", Sky und mehrere deutsche Medien berichten, befindet sich RB Leipzig bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Demichelis. Der Argentinier soll sich grundsätzlich mit den Sachsen einig sein. Laut verschiedenen Berichten verfügt der Trainer des spanischen Zweitligisten RCD Mallorca über eine Ausstiegsklausel, die bei rund drei Millionen Euro liegen soll.

© Getty Images

Für Werner käme das Aus nach nur einer Saison. Dabei hatte der 38-Jährige die Leipziger nach einer schwierigen Vorsaison zurück in die Champions League geführt. Dennoch soll die Klubführung nicht vollständig überzeugt gewesen sein. Wie die BILD berichtet, gab es insbesondere in der sportlichen Chefetage um Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff sowie die Red-Bull-Fußballverantwortlichen um Jürgen Klopp und Mario Gomez Zweifel an der Entwicklung der Mannschaft. Zwar wurden die Saisonziele erreicht, doch die Spielweise und die Leistungen gegen direkte Top-Konkurrenten sollen intern kritisch bewertet worden sein.

Vertrag bei Mallorca

Nun soll Demichelis die Bullen übernehmen. Der 45-Jährige besitzt in Deutschland einen klangvollen Namen. Zwischen 2003 und 2011 absolvierte der Argentinier mehr als 250 Pflichtspiele für den FC Bayern München und arbeitete später auch im Nachwuchsbereich des Rekordmeisters. Anschließend trainierte er unter anderem River Plate, Monterrey und zuletzt Mallorca.

Dass Demichelis erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag auf Mallorca bis 2028 verlängert hatte, macht die Situation noch brisanter. Spanischen Medien zufolge plante der Klub fest mit ihm für die Mission Wiederaufstieg. Entsprechend groß soll dort die Überraschung über die Leipziger Avancen sein.