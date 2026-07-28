Jetzt offiziell: Zidane ist neuer Frankreich-Teamchef

Zinedine Zidane hat wie erwartet die Nachfolge seines langjährigen Weggefährten Didier Deschamps als Fußball-Nationaltrainer von Frankreich angetreten.

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Der französische Fußballverband verkündete am Dienstag die Bestätigung der Vertragsunterschrift des 54-Jährigen. Zidane unterzeichnete demnach einen bis zur WM 2030 gültigen Vierjahresvertrag. Deschamps hatte 14 Jahre lang die Verantwortung beim Nationalteam innegehabt.

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"Ich habe es oft gesagt: Es gibt nichts Größeres als die französische Nationalmannschaft. Daher ist es eine Freude und natürlich eine große Ehre, Trainer dieser französischen Nationalmannschaft zu werden. Es ist aber auch eine Verantwortung", wurde Zidane in einer Mitteilung des Verbands zitiert.

Letzte Station Real

Zidane kehrt nach fünf Jahren Auszeit auf den Trainerstuhl zurück. Seine bisher letzte Station war Real Madrid, das er damals zum zweiten Mal betreut hatte. Real führte er u.a. dreimal zum Titelgewinn in der Champions League. Die Anstellung als neuer "Sélectionneur" beginnt offiziell Anfang September - gut drei Wochen vor dem Auftakt zur Nations League mit den Spielen gegen die Türkei, Belgien und Italien.

Deschamps hatte nach der Weltmeisterschaft seine 14-jährige Ära als Auswahlcoach beendet. Als Krönung seines erfolgreichen Schaffens hatte Deschamps die Mannschaft um Kylian Mbappe 2018 in Russland zum WM-Titel geführt. Weitere Triumphe verpasste er im Finale der Heim-EM 2016 gegen Portugal und im WM-Endspiel 2022 gegen Argentinien. Bei der WM in Nordamerika verpasste Frankreich das Finale durch eine Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Champion Spanien.

Weltmeister war Deschamps auch 1998 als Spieler geworden - im eigenen Land an der Seite Zidanes. Gemeinsam gewann man auch den EM-Titel 2000.