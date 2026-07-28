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ÖFB-Kapitän

Transfer-Knall: Top-Klub sagt David Alaba ab

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Ein Fußballspieler im Trainingsshirt des österreichischen Nationalteams steht auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Der Wechsel scheint nun endgültig vom Tisch zu sein.
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Nach seinem Aus bei Real Madrid ist David Alaba weiterhin auf Vereinssuche. Wie berichtet, zeigte dabei auch Inter Mailand Interesse am ÖFB-Kapitän. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Nerazzurri nun aber für John Stones als neuen Abwehr-Routinier  entschieden. Der Engländer kommt von Manchester City und wechselt ablösefrei nach Italien. Damit scheint eine Verpflichtung von David Alaba vom Tisch zu sein.

Mehrere Optionen

Wo der 34-Jährige seine Karriere fortsetzt, ist damit weiterhin völlig offen. Zuletzt wurde Alaba auch mit dem AC Milan und Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht. Zudem gab es wiederholt auch Spekulationen über einen Wechsel in die nordamerikanische MLS oder nach Saudi-Arabien.

Alaba selbst ließ sich bisher noch nicht in die Karten blicken, wo er seine Karriere fortsetzt. "Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht um meine Zukunft, auch auf Klubebene. Ich war wirklich hier und jetzt sehr, sehr konzentriert und fokussiert auf diese Weltmeisterschaft und habe wirklich nur darauf meinen Fokus gelegt", sagte er nach dem WM-Aus gegen Spanien.

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