Italien-Knall: Fußball-Legende Maldini schmeißt hin

Paolo Maldini und Leonardo sind beim italienischen Fußballverband FIGC nach nur 16 Tagen im Amt überraschend wieder zurückgetreten.

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Der italienische Fußballverband FIGC erlebt einen heftigen Paukenschlag. Wie "Sky Italia" berichtet, treten der Technische Direktor Paolo Maldini (58) und sein Berater Leonardo (56) bereits nach nur 16 Tagen wieder von ihren Ämtern zurück. Die beiden früheren Weltstars waren erst vor 16 Tagen mit großen Erwartungen verpflichtet worden. Nach Informationen von "Sky Italia" informieren Maldini und Leonardo Verbandspräsident Giovanni Malagò über ihren Entschluss. Dieser nimmt in Rom an einem Treffen mit Vertretern der Liga und verschiedener Verbände teil. Eine offizielle Bestätigung des Rücktritts gibt es zunächst allerdings nicht. Auch Teilnehmer der Sitzung bestätigen den Vorgang laut der "Gazzetta dello Sport" vorerst nicht.

Wirbel um Pirlo

Hintergrund der überraschenden Entwicklung ist die Diskussion um Andrea Pirlo (47) als neuen Nationaltrainer Italiens. Der Weltmeister von 2006 macht inzwischen deutlich, dass er für den Posten nicht mehr zur Verfügung steht. Grund dafür ist die anhaltende Kritik an seinen vielfältigen Verbindungen nach Russland. Eine offizielle Mitteilung des Verbandes, wonach Pirlo nicht länger Kandidat ist, steht jedoch noch aus. Maldini hatte seine Arbeit als Technischer Direktor gemeinsam mit Leonardo erst am 11. Juli aufgenommen. Der frühere Milan-Star setzte sich intern für seinen langjährigen Nationalmannschaftskollegen Pirlo ein, nachdem Pep Guardiola (55), einst Trainer des FC Bayern und von Manchester City, dem Verband abgesagt hatte.

Russland-Verbindungen als Hürde

Zuvor war berichtet worden, dass sich die FIGC und Pirlo bereits auf einen Vierjahresvertrag bis zur Weltmeisterschaft 2030 verständigt hätten. Der ehemalige Mittelfeldregisseur absolvierte 116 Länderspiele und gehörte zu den prägenden Figuren der italienischen Weltmeistermannschaft von 2006. Am vergangenen Wochenende kamen jedoch Berichte auf, wonach seine geschäftlichen Verbindungen nach Russland die geplante Verpflichtung ins Wanken bringen. Aktuell arbeitet Pirlo als Trainer des United FC Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Eigentümer des Klubs ist der russische Milliardär Sergej Lomakin. Zudem ist der italienische Mittelfeldspieler als globaler Markenbotschafter für den russischen Wettanbieter Fonbet tätig.