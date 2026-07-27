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Fans völlig perplex

Superstar Messi taucht bei Unterliga-Match auf

Messi in einer schwarzen Adidas-Steppjacke mit Kapuze bei einem Spiel in der 4. argentinischen Liga.
© Instagram/leonesderosariofc
Sechs Tage nach der bitteren Niederlage im WM-Finale gegen Spanien zeigte sich Lionel Messi erstmals wieder öffentlich. Der Superstar überraschte die Fans bei einem Unterliga-Spiel in Rosario.
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Sechs Tage nach der bitteren 0:1-WM-Finalniederlage gegen Spanien zeigte sich Lionel Messi (39) erstmals wieder in der Öffentlichkeit. In seinem Geburtsort Rosario besuchte der Superstar ein Spiel des FC Leones de Rosario gegen Central Córdoba in der Primera C, der vierten argentinischen Liga. Messi trug eine dicke Winterjacke von Ausrüster Adidas – in Argentinien ist aktuell Winter – und eine Kapuze über dem Kopf. Erkannt wurde er natürlich trotzdem. Die Fans vor Ort konnten seinen Besuch kaum glauben: Der Größte aller Zeiten in der vierten argentinischen Liga. Er schrieb einige Autogramme und verfolgte die 0:2-Niederlage für Rosario.

Keine Spur beim Team-Empfang

Es war der erste öffentliche Auftritt des Argentiniers nach dem verlorenen WM-Finale. Direkt nach dem Schlusspfiff hatte Messi das Stadion in East Rutherford vor den Toren New Yorks verlassen und stellte sich nicht den Medien. Auch beim Empfang in der Hauptstadt Buenos Aires fehlte er am Dienstag. Lokalen Medienberichten zufolge flog Messi nach dem Endspiel zunächst nach Miami, ehe er Richtung Rosario reiste.

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Das Turnier in den USA war Messis sechste Weltmeisterschaft für Argentinien. Als er anschließend unter Tränen vor den eigenen Anhängern stand, befeuerte das Spekulationen über ein mögliches Karriereende im Nationaltrikot.

Offene Zukunft nach bitterer Pleite

Messi selbst, der sich einen Tag nach dem Finale auf Instagram zu Wort gemeldet hatte, ließ seine Zukunft im Nationalteam offen. "Der Schmerz ist unermesslich, und diese Wunde braucht Zeit zum Heilen", schrieb er in seinem Statement. Im entscheidenden Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft konnte er seiner Mannschaft nur wenige Impulse geben.

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