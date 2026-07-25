LASK und Salzburg feiern Kantersiege beim Cup-Auftakt

Mit Double-Sieger LASK und Red Bull Salzburg sind am Samstag zwei Titelanwärter mit Kantersiegen im ÖFB-Cup in die zweite Runde eingezogen.

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Die Linzer machten beim 7:0 (1:0) gegen den Regionalligisten Kalsdorf in der zweiten Hälfte ernst. Sorgen bereitete Trainer Dietmar Kühbauer eine mögliche Knieverletzung bei Stürmer-Neuzugang Ramiz Harakate. Salzburg feierte beim Pflichtspieldebüt des neuen Trainers Danny Röhl einen 7:1-(3:1)-Kantersieg bei Drittligist Oberwart.

Kalsdorf stellte sich dem LASK selbstbewusst entgegen. Noah Leitold vergab für den krassen Außenseiter die Großchance auf die Führung. Doch auch die Linzer gingen zunächst fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um. Harakate ließ einen Sitzer aus und rutschte wenig später ohne Fremdeinwirkung unglücklich weg. Sein erster Griff galt dem Knie. Der Franzose spielte noch kurze Zeit weiter, ehe er von Christoph Lang ersetzt wurde. Später wurde der vom GAK nach Linz gewechselte Harakate gesichtet, wie er sich auf Krücken stützte.

Ein WM-Teilnehmer schoss den LASK zur knappen Pausenführung. Der Panamaer Andres Andrade köpfelte nach einem Standard ein (40.). In Hälfte zwei erhöhten die Oberösterreicher die Schlagzahl. Lang sorgte mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung in einer zunehmend einseitigen Partie. Er traf per Kopf (54.) und mit einem platzierten Flachschuss (62.). Samuel Adeniran (70.), Lang mit seinen Treffern drei und vier (79./Elfmeter, 92.) und Krystof Danek (90.) schossen den Kantersieg heraus.

Salzburg beschert Röhl gelungenen Einstand

Oberwart hatte Rapid im Vorjahr in der 2. Cuprunde ein 1:2 abgetrotzt, Salzburg machte dieses Mal früh alles klar. Edmund Baidoo (8.) und Yorbe Vertessen (11.) nutzten die ersten Chancen der Bullen, die in der Folge schalten und walten konnten. Gaoussou Diakite verwertete einen Foulelfmeter zum 3:0 (33.), ehe auch der neue Salzburger Einsergoalie Christian Zawieschitzky hinter sich greifen musste. Michael Hutter verkürzte mit feiner Klinge auf 1:3 (35.).

Es war ein Achtungserfolg für den Außenseiter, der in der zweiten Hälfte in ein Debakel lief. Damir Redzic (54., 89.), Kapitän Nikolas Veratschnig (76.) und Sota Kitano (80.) brachten die Salzburger Überlegenheit im Burgenland auch auf die Anzeigetafel.

Der GAK stieg nach einem 4:0 in Wien gegen Donaufeld auf. Neuzugang Peter Michorl setzte gegen das Team seines Onkels Josef Michorl den Schlusspunkt (90.). Auch Tim Trummer (43.), Alexander Hofleitner (49.) und Leon Klassen (81.) trafen.