Sturm zieht souverän in die nächste Cup-Runde

Vizemeister Sturm Graz hat auch sein zweites Pflichtspiel der neuen Fußball-Saison klar gewonnen.

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Die Grazer setzten sich in der ersten Runde des ÖFB-Cups auch ohne zahlreiche geschonte Stammkräfte beim Drittligisten SV Seekirchen mit 3:0 (1:0) durch. Die Tore erzielten Simon Seidl (39.), Ryan Fosso (49.) und Szymon Wlodarczyk (85.). Mit der SV Ried, dem WAC, der WSG Tirol und dem SCR Altach zogen auch alle vier weiteren Bundesligisten am Freitag in die zweite Runde ein.

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch machte seine Ankündigung wahr und rotierte drei Tage nach dem 4:0 zum Auftakt der Champions-League-Qualifikation gegen Heart of Midlothian kräftig. Neun Änderungen gab es in der Startformation, einzig Torhüter Daniil Chudjakow und Neuzugang Seidl im offensiven Mittelfeldzentrum begannen erneut. Seekirchen hielt die Partie in der Anfangsphase offen, der Favorit ging aber kurz vor der Pause in Führung: Nach einem schnell abgespielten Freistoß von Fosso im Mittelfeld spielte Gizo Mamageishvili einen Ball in die Tiefe. Dort kreuzte Seidl und erzielte nach einem guten Laufweg sein erstes Tor im Sturm-Dress.

Ingolitsch: "Pflicht erfüllt"

Kurz nach Seitenwechsel fand ein Querpass von Belmin Beganovic in Fosso einen Abnehmer. Der Kameruner, der die Grazer als Kapitän aufs Feld hatte führen dürfen, bewahrte die Ruhe und erhöhte auf 2:0. Für den Schlusspunkt sorgte im Finish Wlodarczyk. Der eingewechselte Stürmer traf nach einem Fehler der Seekirchner in der Spieleröffnung und Zuspiel von Arjan Malic.

"Ich hätte mir noch gewünscht, dass wir hinten raus noch ein bisschen gieriger sind, früher mehr Tore zu schießen", sagte Ingolitsch auf Puls4. "Wir waren dann auch nicht so sauber in Ballbesitz, aber am Ende des Tages haben wir unsere Pflicht erfüllt, deswegen fahren wir auch zufrieden nach Hause." Sein Team sei gut unterwegs. "Wir sind sehr, sehr positiv, die ersten zwei Auftaktspiele gewonnen zu haben. Jetzt wollen wir unsere nächste Aufgabe am Dienstag in den Fokus stellen." Dann wartet in Schottland das Rückspiel gegen die Hearts.

Altach in Leobendorf mit Mühe

Die größte Mühe der fünf am Freitag im Cup angetretenen Bundesligisten bekundete Altach. Der Finalist der Vorsaison setzte sich in einer hart umkämpften Partie beim Regionalliga-Ost-Club SV Leobendorf mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Yann Massombo in der 67. Minute nach einer Hereingabe von Neuzugang Niklas Niehoff. Patrick Greil hatte zuvor in der gefährlichen Zone den Ball erobert.

Ried gab sich beim Pflichtspieldebüt von Neo-Trainer Mario Despotovic keine Blöße. Die Oberösterreicher, im Frühjahr erst im Cup-Halbfinale am späteren Double-Gewinner LASK gescheitert, setzten sich beim FC Dornbirn mit 5:1 durch. Evan Eghosa Aisowieren schnürte vor der Pause einen Doppelpack (31., 45.). Nach Dornbirns Anschlusstreffer schlugen auch noch die Neuzugänge Samuel Chukwudi (58.), Lukas Malicsek (72.) und Tobias Lund Jensen (93.) zu.

Neuzugänge führen WAC zum Sieg

Der WAC gewann ebenfalls mit 5:1 bei einem Drittligisten in Vorarlberg, nämlich beim FC Lauterach. Neo-Stürmer Giacomo Vrioni gab mit zwei Toren (27., 80.) ebenso einen gelungenen Einstand wie Youngster Marco Schabauer, der schon vor der Pause in zweifacher Ausführung traf (31., 38.). Den vierten Treffer für das Team von Trainer Thomas Silberberger erzielte Rückkehrer Sankara Karamoko (75.). Lauterach hatte davor zum 1:3 verkürzt.

Einen noch klareren Auftaktsieg landete Silberbergers Ex-Team WSG Tirol. Die Wattener gewannen nach drei Toren von Nikolai Baden Frederiksen beim niederösterreichischen Landesligisten SC Wieselburg mit 6:0. Der Däne war in den Minuten 44, 52 und 71 erfolgreich. Dazu trugen sich Ademola Ola-Adebomi (23.), Jaden Mazou Bambara (61.) und Routinier Lukas Hinterseer (78.) in die Schützenliste ein.

Gleich vier der fünf am Freitag angetretenen Zweitligisten mussten in die Verlängerung. Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz zitterte sich dort mit einem 3:1 bei Union Gurten ebenso weiter wie Aufstiegsaspirant SKN St. Pölten mit 2:1 beim SV Tillmitsch. Das Aus kam dagegen für den SKU Amstetten im Elfmeterschießen beim Deutschlandsberger SC. Der FAC dagegen behielt vom Punkt beim SV Horn die Nerven. Zweitliga-Aufsteiger ASK Voitsberg siegte beim steirischen Rivalen DSV Leoben sicher 6:0.