Mega-Ausraster: Brasilianerin 5 Jahre gesperrt!

Beim Frauen-Futsalturnier im brasilianischen Eusébio ist es zu schockierenden Gewaltszenen gekommen.

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Während der Partie zwischen RDJ Sport und RSN eskalierte ein Foul völlig: Nach einem harten Tackling trat eine Spielerin ihrer am Boden liegenden Gegnerin mehrfach gegen den Kopf. Als eine Mitspielerin eingreifen wollte, wurde auch sie mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert. Betreuer beider Mannschaften mussten die Angreiferin schließlich stoppen, das live auf YouTube übertragene Spiel wurde unterbrochen.

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RDJ gewann die Begegnung mit 1:0. Die Stadt Eusébio verurteilte den Vorfall scharf. Die zuständige Futsal-Liga sperrte die Spielerin für fünf Jahre von allen Wettbewerben, zudem erhielt die verletzte Athletin umgehend medizinische Versorgung.