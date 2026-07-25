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Mit Polmans

Lucas Miedler holt Doppel-Titel in Kitzbühel

Ein Tennisspieler schlägt auf einem Sandplatz einen Ball mit einer Vorhand.
© GEPA pictures
Lucas Miedler hat am Samstag gemeinsam mit seinem australischen Neo-Partner Marc Polmans nach Gstaad auch den Doppel-Titel in Kitzbühel gewonnen.
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Das Duo setzte sich gegen die Deutschen Jakob Schnaitter/Mark Wallner (GER) sicher nach nur 57 Minuten 6:2,6:2 durch. Für Miedler war es schon sein insgesamt dritter Kitzbühel-Titel nach 2021 und 2023 und sein insgesamt 13. Tour-Triumph. Auch in Wien hat er schon zweimal den Siegerscheck geholt.

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Miedler und Polmans haben damit in ihren bisher zwei gemeinsamen Turnieren beide Male den Titel geholt. Sie teilen sich einen Scheck in Höhe von 32.410 Euro und Miedler schiebt sich als 19. erstmals in seiner Karriere in die Top 20 im Doppelranking.

Lucas Miedler/Marc Polmans (AUT/AUS-2) - Jakob Schnaitter/Mark Wallner (GER) 6:2,6:2

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