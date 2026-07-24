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Tennis-Hoffnung

Tagger zog in Prag ins Halbfinale ein

Tennisspielerin in weißem Outfit schlägt einen Ball auf einem Rasenplatz.
© GEPA pictures
Lilli Tagger ist beim WTA-250-Tennisturnier in Prag ins Halbfinale vorgestoßen.
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Die 18-jährige Osttirolerin setzte sich am Freitag in der Runde der besten acht Spielerinnen gegen die als Nummer drei gesetzte Tschechin Sara Bejlek 6:3,6:4 durch. Im Duell um den Finaleinzug in Tschechiens Hauptstadt bekommt es Tagger entweder mit Barbora Krejcikova oder deren tschechischer Landsfrau Dominika Salkova zu tun.

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Gegen Bejlek war Tagger vor etwa mehr als einer Woche in Athen im Achtelfinale noch glatt (2:6,2:6) unterlegen. Im neuerlichen Aufeinandertreffen fand die Tschechin im ersten Satz vier Breakmöglichkeiten vor, die Tagger allesamt abwehrte. Die Osttirolerin holte sich ihrerseits mit ihrer ersten Chance das Break zum 4:3 und legte gegen ihre zwei Jahre ältere Gegnerin ein weiteres zum Satzgewinn nach. Im zweiten Durchgang ließ sich Tagger im Finish nicht aus dem Rezept bringen. Zwar musste sie bei 5:3 ein Break hinnehmen, verwertete aber gleich im nächsten Game darauf ihren dritten Matchball. Sie ist damit in Prag weiter ohne Satzverlust.

Grabher scheiterte in Amstetten

Beim Challenger in Amstetten kam indes für Julia Grabher das Aus. Die topgesetzte Vorarlbergerin unterlag der US-Amerikanerin Vivian Wolff (Nr. 8) 6:3,4:6,3:6. Damit verabschiedete sich die letzte Österreicherin aus dem mit 100.000 Dollar dotierten Turnier.

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