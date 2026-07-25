Showdown bei Final-Premiere in der Südstadt

Die Danube Dragons treffen im Austrian Bowl am Samstag (19 Uhr, Sport+ ) auf die Graz Giants.

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Es ist angerichtet. Am Samstag (19 Uhr, live ORF Sport+) treffen in der Südstadt vor etwa 3.000 Fans (Restkarten sind noch erhältlich) die Danube Dragons auf die Graz Giants. Nach dem nachträglich strafverifizierten Endspiel im Vorjahr ging die heurige Saison - bisher - ohne Proteste über die Bühne und bietet den Fans das absolute Traumfinale.

Während die Dragons mit der besten Defense der Liga zum vierten Mal seit 2022 im Endspiel der heimischen Football-Liga stehen, endet für die Steirer der Finalfluch. Erstmals seit der 51:7-Niederlage 2016 gegen die Raiders erreicht man den Austrian Bowl. Der letzte Titel ist noch länger her. 2008 konnte man sich ebenfalls gegen die Tiroler in Wolfsberg durchsetzen und wartet nun seit 18 Jahren auf den elften Titel der Vereinsgeschichte.

Emotionales Duell der Erfolgs-Trainer

Beide Mannschaften konnten im Grunddurchgang je ein Spiel gewinnen. Nach einem 35:17-Heimsieg in Graz gewannen die Dragons einen Football-Krimi am Donaufeld-Platz 15:7. Die Steirer überzeugten vor allem in den Play-offs.

© GEPA pictures/ David Bitzan

Mit einem 70:19-Sieg gegen Salzburg und einer 41:6-Gala bei den Prague Black Panthers brennt man nun auf das Giganten-Duell in der Südstadt, wo es auch auf der Seitenlinie zu einem emotionalen Wiedersehen kommt.

Giants-Head-Coach Stefan Pokorny, der seit heuer auch das Nationalteam betreut, trifft auf seinen Ex-Klub, wo der heutige Dragons-Head-Coach Michael Hönig bereits dem Trainerstab angehört hatte.

Neuer Finale-Gegner für die Dragons

Während die Dragons in ihren bisherigen vier Finale-Spielen drei Mal auf die Vikings trafen und den ersten Titel 2010 gegen die Raiders gewinnen konnten, gibt es nun eine Premiere. Im Austrian Bowl gab es das Duell zwischen den Giants und den Wienern noch nie.

© GEPA pictures/ Kevin Hackner

„Wir wissen, dass jedes Spiel wieder bei Null beginnt. Gegen die Gants hat es in den letzten Jahren eine gesunde Rivalität gegeben. An Motivation wird es uns sicher nicht mangeln, auch wenn der Gegner diesmal nicht Violett trägt“, so Hönig. Einen Unterschied könnte am Ende die Erfahrung machen. Während bei den Hauptstädtern der Großteil des Teams bereits Finale-Erfahrung hat, betreten die Giants-Spieler komplettes Neuland.

Neu ist allerdings das Finale-Stadion in der Südstadt, das zuletzt 2005 Finale-Austragungsort war. Hönig: „Wir wissen, wie diese Spiele mit mehr Drumherum und Zuschauern ablaufen.“ Die Jungs haben schon das ganze Jahr gezeigt, dass sie sich auf unterschiedliche Situationen und Plätze einstellen können.

Dragons-Defense hat Giants-Offense im Griff

Die Zuschauer erwartet eine absolute Abwehr-Schlacht. Die Grazer Offense überzeugte das ganze Jahr über, nur gegen die Dragons tat man sich schwer. Mit 14 und 7 Punkten erzielte der Angriff der Steirer gegen keine Mannschaft weniger Punkte.

© GEPA pictures/ James Doak

„Ich bin mir sicher, dass sie nun mit der Herausforderung, in einem Finale zu stehen, noch einmal wachsen werden“, so Pokorny.