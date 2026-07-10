NFL-Star Raimann in Wien: "Alles ist möglich"

Football-Pionier veranstaltete in Wien Football-Camp für die nächste Generation.

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Bernhard Raimann zählt zu den absoluten Sport-Pionieren des Landes. Als erster Österreicher schaffte er den Sprung in die NFL über den Draft. Mittlerweile zählt der 2,01-Meter-Koloss zu den 10 bestbezahlten Offensive Linern der besten Football-Liga der Welt. Mit einem Vierjahresvertrag bei den Indianapolis Colts, der ihm bis zu 100 Millionen Dollar einbringen kann, hat er den ganz großen Durchbruch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten tatsächlich geschafft.

Jetzt ist er erstmals seit der Geburt seiner Tochter Charlotte Rose im Februar wieder auf Heimatbesuch in Wien und brachte gleich einen ganzen NFL-Tross mit in seine Heimat. Neben einem Football-Training für Kinder im Football-Zentrum der Vienna Vikings auf der Ravelinstraße gaben auch die Cheerleader der Colts den heimischen Cheer-Talenten Tipps und Tricks von ihren großen Vorbildern.

Für die heimischen Zukunftshoffnungen, die in seine Fußstapfen treten wollen, hat er einen Rat: "Ich will ihnen zeigen, dass alles möglich ist. Sie sollen genau das machen, was ihnen Spaß macht, und immer dranbleiben. Nur so kann man seine Ziele erreichen", so der 28-jährige Football-Star. 160 Anmeldungen gab es für das Football- und Cheerleading-Camp, Raimann präsentierte sich als NFL-Star zum Anfassen und gab den Jugendlichen am Rasen Tipps.

Auch Ex-NFL-Star Björn Werner unterstützt die Football-Jugend. © GEPA pictures

"Comeback" bei seinem Jugendverein

"Am meisten habe ich mich gefreut, wieder meine Familie zu sehen", strahlt unser NFL-Aushängeschild überglücklich, wieder zu Hause zu sein. Ein besonderes Highlight im Rahmen des Heimatbesuchs steht erst am Samstag am Programm. Erstmals seit seinem Umzug in die USA wird er bei einem Spiel "seiner" Vikings vor Ort sein. Am Samstag (ab 18 Uhr, live RedBullTV) wird er beim AFLE-Hit gegen Paris Light im Stadion sein und auch den Coin Toss durchführen. "Es ist sich nie ausgegangen, umso mehr freue ich mich, jetzt endlich dabei sein zu können und meinen Freunden vor Ort die Daumen zu drücken", verrät Raimann oe24.

Probe-Training mit NFL-Cheerleaderinnen. © GEPA pictures

Bernhard Raimann nahm sich für die aufstrebenden Talente in seiner Heimat viel Zeit. © APA/HANS KLAUS TECHT

Eine verkehrte Welt erlebte der in Indianapolis lebende Football-Riese. Während in seiner Wahlheimat derzeit ein enormer Fußball-Hype herrscht, regiert in Österreich in den vergangenen Wochen der dortige Volkssport American Football. "Fußball wächst in den USA zunehmend. Auch in Indiana ist ein Team im Aufbau", plaudert er aus dem Nähkästchen.

Dass er tatsächlich eines Tages noch einmal das violette Trikot zum Karriere-Ausklang noch einmal überzieht, ist eher unwahrscheinlich. Vikings-Coach Chris Calaycay meint lachend dazu: "Es wäre ein Traum, aber es ist auch einfach toll, ihn immer wieder zu sehen."

Hoher Besuch begleitet Raimann

Neben Raimann waren auch die wichtigsten Personen der AFLE in Wien zu Gast. Der neue Präsident und ehemaliger San Francisco 49ers-Cheftrainer Jim Tomsula war von dem Aufenthalt in Wien begeistert. "In den USA sind die großen Städte einfach verrückt, Wien hingegen ist unglaublich schön. Es hat fast schon etwas Romantisches", ist das Trainer-Urgestein von seinem ersten Aufenthalt in der österreichischen Hauptstadt verzaubert.

NFL-Legende Jim Tomsula im Gespräch mit oe24. © GEPA pictures

Tomsula: "Man hört immer wieder, dass es eine tolle Stadt ist, aber man muss es erst erleben, um zu sehen, wie unglaublich es hier ist." Viel Zeit hat er allerdings vorerst nicht. Sonntagfrüh muss er gleich weiter zum Rhein-Fire-Spiel nach Duisburg, doch er verspricht: "Ich komme wieder. Meine Frau erkundet gerade die Stadt und liebt es."

Besonders beeindruckend ist, wie volksnah sich die Football-Ikone gibt, Sonderlob für die Vienna Vikings inklusive: "Es ist eine tolle Trainingseinrichtung, das ist in Europa nicht selbstverständlich."