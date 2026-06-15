TV
E-Paper
Sport

NHL-Meister

Carolina gewinnt erstmals seit 20 Jahren den Stanley Cup

OR
von
LAS VEGAS, NEVADA - JUNE 14: The Carolina Hurricanes celebrate after becoming the Stanley Cup Champions in a 3-0 win against the Vegas Golden Knights in Game Six of the 2026 Stanley Cup Final at T-Mobile Arena on June 14, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by David Becker/NHLI via Getty Images)
© NHLI via Getty Images
Die Carolina Hurricanes haben mit einem 3:0-Sieg gegen die Vegas Golden Knights die Finalserie der NHL für sich entschieden und holen erstmals seit 20 Jahren den Stanley Cup.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Carolina Hurricanes haben zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Stanley Cup in der NHL gewonnen. In Las Vegas holte das Team gegen die Golden Knights durch ein 3:0 im sechsten Duell den entscheidenden vierten Sieg in der "best of seven"-Serie. Die erste Meisterschaft gewannen die Hurricanes 2006. Für die Golden Knights, die ihre neunte NHL-Saison spielen, platzten im dritten Finale zum zweiten Mal alle Träume. Der einzige Titel bleibt der aus der Saison 2022/23.

Auch interessant

NY Knicks nach Aufholjagdd erstmals seit 1973 NBA-Champion

Seahawks-Hammer offiziell! Sport-Rekord bahnt sich an

Haaland mit Tribünen-Party beim Stanley Cup

Schon in der vierten Minute gelang Taylor Hall das 1:0 für die Gäste. Jackson Blake traf im zweiten Drittel zum 2:0. Danach hatten die Hurricanes die Partie im Griff - auch, weil Vegas die eigenen Gelegenheiten nicht nutzen konnte. 68 Sekunden vor dem Ende traf Nikolaj Ehlers zum 3:0, als die Golden Knights ohne Tormann den Anschlusstreffer erzwingen wollten.

Die Hurricanes hatten die Hauptrunde als bestes Team der Eastern Conference beendet und sich nach den vergeblichen Versuchen der vergangenen Jahre auch bis ins Stanley-Cup-Finale vorgearbeitet. Dort wurde die Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Knicks drehen 29-Punkte-Rückstand

NY Knicks nach Aufholjagdd erstmals seit 1973 NBA-Champion

"SGA" Shai Gilgeous-Alexander zum zweiten Mal NBA-MVP

Riese "Wemby" glänzt: Spurs gleichen gegen OKC aus

Aaron Rodgers beendet nach dieser Saison seine Karriere

Jetzt fix! Diese Stadt bekommt ihre erste Super Bowl

Ausgeruhte Knicks fordern Super-Spurs im NBA-Finale

NBA-Star Pöltl plant Nationalteam-Comeback

Carolina gewinnt erstmals seit 20 Jahren den Stanley Cup

NFL unter Schock: Ex-49ers-Star mit 36 Jahren verstorben