Ende einer Ära: LeBron James zieht Schlussstrich

Jetzt ist die Katze aus dem Sack und die Zukunftsentscheidung von LeBron James gefallen.

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NBA-Superstar LeBron James ist mittlerweile 41 Jahre alt. In seiner ruhmreichen Karriere stellte er zahlreiche Rekorde in der besten Basketball-Liga der Welt auf. Die meisten Punkte, die meisten Siege, die meisten Spiele, die meisten Play-off-Einsätze sind nur einige beeindruckende Werte, die er in seiner Vita stehen hat.

Doch in den letzten Tagen kursierten immer wieder Gerüchte, dass seine Karriere nun endgültig zu Ende ist, weil es für ihn keine Zukunft bei den LA Lakers gibt.

© NBAE via Getty Images

Nun ist die Entscheidung gefallen. Wie ESPN berichtet, setzt das Basketball-Idol seine Karriere fort. Allerdings nicht bei den Lakers. Wo es ihn in weiterer Folge hinzieht, ist derzeit noch offen.