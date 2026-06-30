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Paukenschlag

Ende einer Ära: LeBron James zieht Schlussstrich

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Ein Basketballspieler der Los Angeles Lakers dribbelt den Ball während eines Spiels.
© Getty Images
Jetzt ist die Katze aus dem Sack und die Zukunftsentscheidung von LeBron James gefallen.
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NBA-Superstar LeBron James ist mittlerweile 41 Jahre alt. In seiner ruhmreichen Karriere stellte er zahlreiche Rekorde in der besten Basketball-Liga der Welt auf. Die meisten Punkte, die meisten Siege, die meisten Spiele, die meisten Play-off-Einsätze sind nur einige beeindruckende Werte, die er in seiner Vita stehen hat.

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Doch in den letzten Tagen kursierten immer wieder Gerüchte, dass seine Karriere nun endgültig zu Ende ist, weil es für ihn keine Zukunft bei den LA Lakers gibt.

LOS ANGELES, CA - MAY 11: LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers walks off the court after the game against the Oklahoma City Thunder during Round Two Game Four of the 2026 NBA Playoffs on May 11, 2026 at Crypto.Com Arena in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2026 NBAE (Photo by Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images)
© NBAE via Getty Images

Nun ist die Entscheidung gefallen. Wie ESPN berichtet, setzt das Basketball-Idol seine Karriere fort. Allerdings nicht bei den Lakers. Wo es ihn in weiterer Folge hinzieht, ist derzeit noch offen.

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