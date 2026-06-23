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Mega-Wechsel

Trade-Beben in NBA: Superstar wechselt Team

Antetokounmpo
© Getty
In der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA sorgt ein spektakulärer Transfer für Aufsehen: Superstar Giannis Antetokounmpo (31) verlässt nach 13 Jahren die Milwaukee Bucks und wechselt zu den Miami Heat.
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Der zweimalige MVP schließt sich künftig den Miami Heat an. Wie der bekannte Insider Shams Charania vom US-Sender "ESPN" berichtet, schicken die Milwaukee Bucks neben dem 31-jährigen Griechen auch Bobby Portis nach Florida. Im Gegenzug erhält Milwaukee ein großes Paket bestehend aus Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. und Kasparas Jakucionis sowie mehreren Draft-Picks. Zuletzt gab es viele Gerüchte über die Zukunft des Superstars, wobei auch die Boston Celtics als Interessenten galten. Das Rennen machten letztlich jedoch die Heat.

Spektakulärer Trade

Dieser Transfer gilt als einer der spektakulärsten Deals der jüngeren Vergangenheit in der Liga. Er ist durchaus vergleichbar mit dem Wechsel von Luka Doncic, der im Februar 2025 von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers ging. Für Antetokounmpo geht damit eine Ära zu Ende. Die Bucks hatten ihn im Jahr 2013 an der 15. Position im Draft ausgewählt. Seitdem stand der Grieche, der wegen seiner enormen Körpergröße von 2,11 Metern und einer gewaltigen Spannweite den Spitznamen "Greek Freak" trägt, für kein anderes Team auf dem Platz.

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Große Erfolge in Milwaukee

Über die Jahre entwickelte er sich zu einem der dominantesten Akteure der Liga. Neben mehreren All-Star-Nominierungen und Berufungen in das All-NBA-First-Team feierte er 2019 und 2020 den Gewinn des MVP-Titels als wertvollster Spieler. Im Jahr 2020 wurde er zudem als bester Defensiv-Spieler ausgezeichnet. Den Höhepunkt seiner bisherigen Karriere bildete der Titelgewinn im Jahr 2021. Damit beendete er die 50 Jahre andauernde Titel-Durststrecke der Bucks seit deren letztem Erfolg im Jahr 1971.

Ein ganz elitärer Kreis

Im entscheidenden sechsten Finalspiel gegen die Phoenix Suns erzielte er geschichtsträchtige 50 Punkte – die viertmeisten Zähler, die jemals in einer Finalpartie erreicht wurden. Mit seinen Errungenschaften reiht sich Antetokounmpo in einen exklusiven Club ein. Außer ihm haben in der Geschichte der Liga nur die legendären Basketballer Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson und Kevin Garnett sowohl den MVP-Titel, eine Meisterschaft als auch die Auszeichnung als bester Defensiv-Spieler gewonnen.

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