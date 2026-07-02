RTL und Sky bauen NFL-Angebot aus

Das NFL-Angebot bei RTL und dem mittlerweile zugehörigen Pay- und Streamingdienst Sky wächst.

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Das Rechteportfolio umfasst laut einer Aussendung ab der im September startenden Regular Season 2026/27 bis einschließlich der Saison 2028/29 für den gesamten deutschsprachigen Raum über 200 Live-Partien als Einzelspiel und in der deutschsprachigen sowie amerikanischen Original-Konferenz "NFL RedZone". Auch sämtliche NFL International Games in Europa sind im Rechtepaket enthalten. "Mit den erweiterten Rechten können wir den Fans künftig die komplette NFL-Woche aus einer Hand bieten", wurde Frank Robens, Executive Vice President Sports RTL Deutschland, zitiert.

ServusTV zeigt Tour de France weiterhin

ServusTV zeigt die am Samstag startende Tour de France weiterhin. Dank einer Sublizenz von Eurosport überträgt der Salzburger Privatsender heuer und im kommenden Jahr jeweils sechs ausgewählte Etappen live. Zudem liefert er für Radsportfans Highlights jeder Etappe. Los geht es am 4. Juli mit der von Barcelona startenden 1. Etappe - ungewöhnlicherweise ein Teamzeitfahren. Weiters im Programm hat ServusTV die 6. Etappe über den Tourmalet (9. Juli), die 10. Etappe (Gebirgsetappe im Zentralmassiv) und die drei abschließenden Etappen von 24. bis 26. Juli.