Knalleffekt: Olympia-Star beendet Karriere

BOMBEN-SCHOCK im österreichischen Sport!

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Ein absoluter rot-weiß-roter Medaillen-Garant zieht völlig überraschend den Schlussstrich unter seine einzigartige Karriere. Nach dem Mega-Triumph bei den Olympischen Spielen in Cortina lässt der Ausnahme-Athlet nun die Katze aus dem Sack: Mit nur 28 Jahren ist für ihn Schluss!

Heim-WM kein Anreiz

Es ist ein Paukenschlag, mit dem niemand gerechnet hat. Erst im vergangenen Februar raste der Vorarlberger bei seinem Olympia-Debüt zu sensationellem Doppel-Silber. Doch statt der nächsten Jagd nach Edelmetall folgt jetzt der totale Rücktritt. Selbst die große Heim-Weltmeisterschaft im kommenden Februar war kein Anreiz mehr.

"Erfolgshunger hat nachgelassen"

Dabei liest sich die Karriere des Heeressportlers wie ein Märchen: Nach WM-Gold 2019 und dem bitteren Verpassen der Peking-Spiele 2022 startete er einen historischen Triumphzug. 2023 krönte er sich zum Weltmeister, wurde danach zweifacher Europameister und feierte insgesamt neun Weltcupsiege sowie 27 Podestplätze.

Warum also das plötzliche Ende? Der Bludenzer kämpft ganz offen mit Motivationsproblemen:

“"Der Aufwand, um ganz vorne mitspielen zu können, ist enorm. Ich müsste längst wieder voll trainieren. Der Erfolgshunger hat nachgelassen, es ist der richtige Zeitpunkt für ein neues Kapitel."” Unser Silber-Star

Rodel-Präsident Markus Prock zieht den Hut: "Er hat dem Rodelsport zu einer größeren Bühne verholfen und wird uns extrem fehlen." Während die Hoffnungen nun auf Wolfgang Kindl und den Gleirscher-Brüdern ruhen, verliert Österreich ein echtes Stehaufmännchen des Wintersports.

Um wen handelt es sich?

Jetzt ist das Geheimnis gelüftet! Der Olympia-Held und Weltmeister, der seine Rodel ab sofort für immer in den Keller stellt, ist kein Geringerer als Kunstbahnrodel-Superstar JONAS MÜLLER!