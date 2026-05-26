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Eishockey

Schweden am letzten Drücker ins WM-Viertelfinale

26.05.26, 23:46
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Der zehnfache Weltmeister Schweden hat wie die USA bei der Eishockey-WM in der Schweiz am letzten Drücker den Aufstieg ins Viertelfinale geschafft.  

Während es die Amerikaner am Dienstag in Gruppe A durch ein 4:1 gegen Österreich unter die Top vier schafften, gelang das den Schweden in Freiburg in Pool B durch ein 4:2 gegen die Slowakei und damit ebenso gegen einen direkten Konkurrenten. Die Slowaken hatten ihre ersten vier Spiele gewonnen, doch das reichte nicht.

Als Gruppenvierter trifft Schweden am Donnerstag in der ersten K.o.-Runde auf die Schweiz. Die Eidgenossen machten die perfekte Vorrunde mit einem 4:2 gegen Finnland perfekt. Ken Jäger war mit zwei Toren und einem Assist, darunter dem Powerplay-Treffer zum 3:2 (57.), der Mann des Spiels.

Außerdem kommt es in der Runde der letzten acht zur Neuauflage des Olympia-Finales Kanada gegen USA. Weil Tschechien gegen Kanada nach einer 2:0-Führung noch verlor (2:3), holte sich Norwegen den zweiten Platz. Zum Lohn darf das skandinavische Überraschungsteam gegen Lettland (8:1 gegen Ungarn) spielen. Die letzte Viertelfinal-Paarung lautet Tschechien - Finnland.

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