Schweden am letzten Drücker ins WM-Viertelfinale

Der zehnfache Weltmeister Schweden hat wie die USA bei der Eishockey-WM in der Schweiz am letzten Drücker den Aufstieg ins Viertelfinale geschafft.
Während es die Amerikaner am Dienstag in Gruppe A durch ein 4:1 gegen Österreich unter die Top vier schafften, gelang das den Schweden in Freiburg in Pool B durch ein 4:2 gegen die Slowakei und damit ebenso gegen einen direkten Konkurrenten. Die Slowaken hatten ihre ersten vier Spiele gewonnen, doch das reichte nicht.
- US-Cracks zerschossen unseren Viertelfinaltraum
- Österreich jagt gegen Deutschland das WM-Viertelfinale
- Eishockey-Helden schlittern in Rekord-Pleite
Als Gruppenvierter trifft Schweden am Donnerstag in der ersten K.o.-Runde auf die Schweiz. Die Eidgenossen machten die perfekte Vorrunde mit einem 4:2 gegen Finnland perfekt. Ken Jäger war mit zwei Toren und einem Assist, darunter dem Powerplay-Treffer zum 3:2 (57.), der Mann des Spiels.
Außerdem kommt es in der Runde der letzten acht zur Neuauflage des Olympia-Finales Kanada gegen USA. Weil Tschechien gegen Kanada nach einer 2:0-Führung noch verlor (2:3), holte sich Norwegen den zweiten Platz. Zum Lohn darf das skandinavische Überraschungsteam gegen Lettland (8:1 gegen Ungarn) spielen. Die letzte Viertelfinal-Paarung lautet Tschechien - Finnland.