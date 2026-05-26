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Mourinho
© Getty

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DAS fordert Jose Mourinho von Real Madrid

26.05.26, 21:54
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Seit Wochen ist klar: Jose Mourinho (63) soll der neue Trainer von Real Madrid werden. Der Portugiese soll die Königlichen wieder zurück auf die Erfolgsspur bringen. Dafür hat er schon einen klaren Plan.

Laut "AS" soll Mourinho einen Zweijahresvertrag erhalten. Es besteht die Möglichkeit, um eine weitere Spielzeit zu verlängern. Eine Einigung zwischen ihm und Real-Boss Florentino Pérez sei längst erreicht. Doch unterschrieben ist der Vertrag noch immer nicht.

Klubintern wartet man die Präsidentschaftswahlen ab, welche am 7. Juni stattfinden sollen. Wenn Pérez wiedergewählt wird, soll die Rückkehr von Mourinho offiziell verkündet werden.

Einige Baustellen im Kader

Doch "The Special One" plant schon längst für die kommende Saison. Er beteiligt sich schon längst an der Kaderplanung. Die Schwachstellen hat Mourinho festgestellt. Vor allem bei den Innenverteidigern und beim rechten Außenverteidiger muss nachgebessert werden. Langfristig soll auch der linke Verteidiger verbessert werden.

Eine große Baustelle soll auch das Mittelfeld sein. Dort will Mourinho einen defensiven Spieler verpflichten, der mit Aurélien Tchouaméni konkurrieren kann. Zusätzlich soll ein kreativer Spielmacher geholt werden.

Konkrete Namen werden bisher noch keine genannt. Dafür sind einige Abschiede bekannt. David Alaba und Dani Carvajal verlassen Real Madrid fix. Ihre Verträge werden nicht mehr verlängert. Wie "AS" berichtet, soll die Zukunft von Dani Ceballos und Eduardo Camavinga weiterhin unklar sein. Mit Rüdiger ist ebenfalls keine Einigung gelungen. Beide Seiten würden gerne verlängern. Eine Entscheidung soll bis zur WM fallen.

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