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Rückkehr von Alaba

Knieprobleme: Große Sorgen um Arnautovic

ABD0111_20260608 - SANTA BARBARA - USA: Marko Arnautovic (AUT) am Montag, 08. Juni 2026, während eines Trainings des ÖFB Nationalteams in Santa Barbara. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH
© APA/GEORG HOCHMUTH
Große Sorgen um Marko Arnautovic! Das Knie des ÖFB-Stars sorgt erneut für Probleme. Er musste erneut das Training verpassen. Dafür kehrt David Alaba zurück.
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An der US-Westküste in Santa Barbara arbeitet das ÖFB-Team bei 19 Grad Celsius an seiner WM-Form. Es gibt eine positive Neuigkeit: Kapitän David Alaba kehrte ins Mannschaftstraining zurück. Die Einheit war seine erste seit dem 31. Mai.

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Ebenfalls standen wieder Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer und Florian Grillitsch auf dem Platz. Sie wurden am Sonntag noch geschont.

Jedoch fehlte ein wichtiger Name: Marko Arnautovic! Das Knie spielt nicht mit und sorgt für Probleme. Derzeit wird geplant, dass der ÖFB-Stürmer am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückkehrt.

Konrad Laimer ist dafür topfit. Beim täglichen Medientermin verrät der Bayern-Star: "Ich hätte es mir hier nur wärmer vorgestellt."

Laimer hat große Erwartungen ans Turnier: "Man darf immer vom Besten träumen. Wir wollen jedem zeigen, wie gut Österreich ist. Klar ist, es braucht herausragende Leistungen. Wir wollen etwas bewegen, wollen spezielle Dinge und Momente kreieren." Roman Schmid hat eine ähnliche Meinung: "Wenn wir unser Gesicht zeigen, unser Potenzial abrufen, können wir weit kommen."

In der K.o.-Phase hat Laimer einen klaren Wunschgegner: "Deutschland – auch wenn ich gar nicht weiß, wann das vom Turnierbaum her möglich wäre."

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