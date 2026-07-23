Austria lässt gegen Letten nichts anbrennen - 2:0

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Die Wiener Austria startete mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Lettlands Tabellen-Drittem FK Liepaja in die Conference-Quali.

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Nach einer starken Vorbereitung brannte die Truppe von Stephan Helm auf das erste Pflichtspiel. Tatsächlich präsentierten sich die Letten im spartanischen Ausweichstadion (das eigene war nach einem Rockkonzert unbespielbar) vor 1.000 Zuschauern wie ein besserer Aufbaugegner.

31. Minute: Wustinger knackte Torsperre

Die Wiener übernahmen im Slokas Stadiona von Beginn an das Kommando. Nach vergebenen Chancen war Florian Wustinger der "Dosenöffner", als der Mittelfeldmann nach einem Eggestein-Freistoß die Kugel aus der Drehung unhaltbar unter die Latte zur verdienten Führung einschweißte.

Damit hatte sich der 23-Jährige nach seiner Rückkehr nach einer Kreuzband-Operation eindrucksvoll für den Startelf-Platz bedankt.

Kurz darauf verpasste Johannes Eggestein (43.) nur knapp die 2:0-Führung. Die Letten waren vor der Pause harmlos.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Liepaja kurzzeitig das Tempo, doch die Wiener Defensive stand extrem kompakt. Neuzugang Wels entscheidet die Partie Zur Pause brachte Helm den eingewechselten Moritz Wels, der direkt für die Vorentscheidung sorgte.

55. Minute: 2:0 durch "Joker" Wels

Nach Vorarbeit von Eggestein scheiterte Wels (55.) zunächst im ersten Versuch, setzte aber geistesgegenwärtig nach und versenkte das Leder flach im linken unteren Eck zum 2:0.

Liepaja probierte es in der Folge meist verzweifelt mit langen Bällen, kam aber nur noch durch Ede Oloko (78.) gefährlich vor das Gehäuse der Veilchen. In den Schlussminuten verwaltete Austria Wien den Vorsprung souverän und sparte Kräfte für die kommenden Aufgaben. Einzig ein Missverständnis verhinderte das 3:0, als Wels unfreiwillig den Schuss von Schablas (74.) auf der Linie blockte.

Mit dem abgeklärten 2:0-Erfolg verschafften sich die Wiener eine hervorragende Ausgangslage für das Zweitrunden-Quali-Rückspiel am 30. Juli (20.30 Uhr) in der Generali Arena.