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Jeff Bezos will bei Liverpool einsteigen

Jeff Bezos
© Getty Images
Amazon-Gründer Jeff Bezos führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung am englischen Fußball-Spitzenclub FC Liverpool.
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Der Einstieg würde als Teil eines Konsortiums erfolgen, das derzeit mit dem Club-Eigentümer, der Fenway Sports Group, über ein Investment spricht, wie der Sender Sky News berichtete. Der 62 Jahre alte US-Amerikaner Bezos ist einer der reichsten Männer der Welt.

Das Konsortium wird demnach angeführt von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des milliardenschweren Stahlunternehmers Lakshmi Mittal. "Ein von Amit Bhatia geführtes, verwaltetes und vertretenes Investorenkonsortium hat Interesse daran bekundet, eine strategische Minderheitsbeteiligung am Liverpool Football Club zu erwerben", heißt es in einer Stellungnahme der Fenway Sports Group.

Um welche Summe es geht, wurde zunächst nicht bekannt. Die Premier League gilt ohnehin schon als reichste Fußballliga der Welt. Etwa die Hälfte der 20 Premier-League-Clubs befindet sich im Besitz von Investoren, die überwiegend in den USA ansässig sind.

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