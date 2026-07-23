Morgen wird Klopp offiziell vorgestellt

Jetzt ist es soweit: Jürgen Klopp übernimmt die deutsche Nationalmannschaft.

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Am Freitag um 11 Uhr soll der 59-Jährige in Frankfurt offiziell als neuer Bundestrainer und Nachfolger von Julian Nagelsmann vorgestellt werden. Das berichtet die BILD. Zuvor müssen die zuständigen DFB-Gremien der Personalie in einer digitalen Sitzung noch formell zustimmen.

Bei der Präsentation werden neben Klopp auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Vize Hans-Joachim Watzke und Pressesprecherin Franziska Wülle auf dem Podium erwartet.

Zum Trainerteam gehören mit Peter Krawietz und Pepijn Lijnders zwei langjährige Vertraute Klopps. Komplettiert wird das Gespann durch den früheren Nationalspieler Sven Bender.

Klopp unterschreibt einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2030. Möglich wurde der Wechsel durch eine Einigung mit seinem bisherigen Arbeitgeber Red Bull, wo er als globaler Fußballchef unter Vertrag stand. Eine Ablösesumme wird nicht fällig. Stattdessen spendet der DFB nach Informationen der BILD eine Million Euro an die Red-Bull-Stiftung "Wings for Life".