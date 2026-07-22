Deutschland
TV
E-Paper
Immo
Sport

Sensation

Transfer-Knall! ÖFB-Star vor Wechsel zu Schalke 04

OR
von
Zwei österreichische Fußballspieler beim Training, einer trägt eine schwarze Jacke, der andere Türkis.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Die Deutsche Bundesliga ist schon bald um einen ÖFB-Legionär reicher.
OE24 auf Google bevorzugen

In Deutschland bahnt sich ein Transfer-Coup an. Wie die BILD exklusiv berichtet, soll Schalke 04 einen ÖFB-Star unter Vertrag nehmen.

Auch interessant

Überraschung: Klopp holt IHN in sein Trainerteam

Millionen-Wirbel um Leon Goretzka (31)

Welcher Star steckt hinter dieser Maske?

Demnach soll Maximilian Wöber von Leeds United verpflichtet werden. Nach 24 Spielen 2023 in der Premier League wurde er in den vergangenen beiden Spielzeiten an Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen ausgeliehen.

SINSHEIM,GERMANY,09.MAY.26 - SOCCER - 1. DFL, 1. Deutsche Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim vs Werder Bremen. Image shows Fisnik Asllani (Hoffenheim) and Maximilian Woeber (Bremen). Photo: GEPA pictures/ Witters/ Joerg Halisch - ATTENTION - COPYRIGHT FOR AUSTRIAN CLIENTS ONLY - DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video
© GEPA pictures/ Witters/ Joerg Ha

Medizincheck in Innsbruck

Dem Bericht zufolge soll er bereits am Freitag im Rahmen des Trainingslagers der "Königsblauen" trainiert haben und absolvierte am Mittwochvormittag in Innsbruck den Medizincheck.

GUETERSLOH, GERMANY - JULY 11: Head coach Miron Muslic of FC Schalke 04 looks on prior to the pre-season friendly match between FC Gütersloh and FC Schalke 04 at Heidewaldstadion on July 11, 2026 in Guetersloh, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)
© Getty Images

Mit dem Transfer ist der 28-jährige Innenverteidiger der nächste ÖFB-Star im Trikot des Aufsteigers. Dort trifft er mit Junior Adamu und Dejan Ljubicic auf alte Bekannte aus dem Nationalteam. Hinzu kommt mit Erfolgs-Coach Miron Muslic ein weiterer Landsmann.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Welcher Star steckt hinter dieser Maske?

So viel casht Koni Laimer jetzt beim FC Bayern

Transfer-Knall! ÖFB-Star vor Wechsel zu Schalke 04

Fekter wird Innenministerin

„Very Peri“ ist Farbe des Jahres 2022

Nordstream-Pipeline: Sabotage-Akt vermutet (ENG)

Millionen-Wirbel um Leon Goretzka (31)

Lugner dreht Hofburg-Video

Bub trennte sich Finger im Traktor ab

Überraschung: Er ist Teil von Klopps Trainerteam