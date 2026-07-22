Sensation
Transfer-Knall! ÖFB-Star vor Wechsel zu Schalke 04
In Deutschland bahnt sich ein Transfer-Coup an. Wie die BILD exklusiv berichtet, soll Schalke 04 einen ÖFB-Star unter Vertrag nehmen.
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Demnach soll Maximilian Wöber von Leeds United verpflichtet werden. Nach 24 Spielen 2023 in der Premier League wurde er in den vergangenen beiden Spielzeiten an Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen ausgeliehen.
Medizincheck in Innsbruck
Dem Bericht zufolge soll er bereits am Freitag im Rahmen des Trainingslagers der "Königsblauen" trainiert haben und absolvierte am Mittwochvormittag in Innsbruck den Medizincheck.
Mit dem Transfer ist der 28-jährige Innenverteidiger der nächste ÖFB-Star im Trikot des Aufsteigers. Dort trifft er mit Junior Adamu und Dejan Ljubicic auf alte Bekannte aus dem Nationalteam. Hinzu kommt mit Erfolgs-Coach Miron Muslic ein weiterer Landsmann.
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