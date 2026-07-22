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Transfer-Poker

Millionen-Wirbel um Leon Goretzka (31)

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Ein deutscher Fußballspieler im weißen Trikot klatscht nach einem Spiel auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Nach seinem Abschied vom FC Bayern München ist Leon Goretzka weiterhin auf der Suche nach einem neuen Verein.
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Ein Wechsel zu Juventus Turin gilt nach wie vor als möglich, doch die finanziellen Vorstellungen des deutschen Nationalspielers könnten den Transfer erschweren.

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Laut dem italienischen Portal Calciomercato haben die Verantwortlichen der "Alten Dame" nach einer längeren Pause wieder Kontakt zu Goretzkas Umfeld aufgenommen. Juventus sucht eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld und beschäftigt sich neben dem 31-Jährigen auch mit Franck Kessié, der ebenfalls ablösefrei verfügbar ist.

Fußballspieler im Deutschland-Trikot beim Aufwärmen im Stadion.
© FIFA via Getty Images

Mega-Handgeld

Der Ivorer soll derzeit allerdings die besseren Chancen besitzen. Der Grund: Seine Gehaltsforderungen fallen deutlich niedriger aus. Während Kessié Berichten zufolge einen Dreijahresvertrag mit einem Nettogehalt von rund fünf Millionen Euro pro Saison anstrebt, soll Goretzka ein Handgeld von zehn Millionen Euro sowie ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro netto verlangen.

Ob Juventus bereit ist, dieses Gesamtpaket zu stemmen, ist derzeit offen. Neben dem italienischen Rekordmeister wurden zuletzt auch Atlético Madrid sowie mehrere Klubs aus der US-amerikanischen MLS als mögliche Ziele für den ehemaligen Bayern-Star gehandelt. Die Entscheidung über seine Zukunft dürfte in den kommenden Wochen fallen.

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