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Bayner-Knall

Franzosen melden Olise-Hammer

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Ein französischer Fußballspieler im blauen Trikot gestikuliert während eines Spiels.
© APA/AFP/MAURO PIMENTEL
Ein Bericht der französischen Sportzeitung "L'Équipe" sorgt für Riesen-Wirbel.
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Demnach soll Bayern-Star Michael Olise mit einem Wechsel zu Real Madrid liebäugeln und den Wunsch haben, seine Karriere künftig bei den Königlichen fortzusetzen.

Michael Olise im Frankreich-Trikot vor den Logos von Bayern München und Real Madrid.
Olise © X

Laut dem Bericht habe Olise während der Weltmeisterschaft mit seinen französischen Nationalmannschaftskollegen über einen möglichen Wechsel gesprochen. Zudem soll er sich bei den Real-Profis Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni und Ibrahima Konaté über den spanischen Rekordmeister informiert haben.

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Bis 2029 unter Vertrag

Beim FC Bayern würde ein Abschied allerdings überhaupt nicht ins Konzept passen. Die Münchner sehen den Flügelspieler als einen der wichtigsten Bausteine für die Zukunft. Olise steht noch bis 2029 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel besitzt er nicht. Nach Informationen von "L'Équipe" soll sogar Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano im WM-Quartier versuchen, seinen Landsmann von einem Verbleib in München zu überzeugen.

Allerdings gibt es auch widersprüchliche Berichte. So meldet Sky Sport, dass Olise den Bayern-Verantwortlichen keinen Wechselwunsch mitgeteilt habe. Im Gegenteil: Der Franzose wolle in München bleiben. Demnach plant der Rekordmeister sogar, den Vertrag des Offensivstars vorzeitig zu verlängern und sein Gehalt deutlich anzuheben.

Olise wechselte im Sommer 2024 von Crystal Palace zum FC Bayern und entwickelte sich seitdem zu einem der Leistungsträger. Mit 96 Torbeteiligungen in 107 Pflichtspielen sowie starken Auftritten bei der Weltmeisterschaft zählt der Franzose zu den begehrtesten Offensivspielern Europas. Gerade deshalb dürften die Transfergerüchte die Bayern-Verantwortlichen noch eine Weile begleiten

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