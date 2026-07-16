Schreibt er wieder Geschichte? Messi winkt sensationeller "Ballon d'Or"-Rekord

Schreibt Lionel Messi schon wieder Geschichte? Der argentinische Superstar von Inter Miami greift nicht nur nach dem WM-Titel, sondern steht auch vor einer historischen "Ballon d'Or"-Sensation.

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Lionel Messi steht kurz vor dem größten Triumph seiner ohnehin schon beispiellosen Karriere. Am kommenden Sonntag bestreitet der 39-jährige Ausnahmekönner mit Argentinien das mit Spannung erwartete WM-Finale gegen Spanien im MetLife Stadium in East Rutherford (21:00 Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker). Neben dem begehrten Goldpokal schielt der Zauberfloh allerdings auch auf eine ganz persönliche und historisch einmalige Premiere bei der Vergabe des "Ballon d'Or".

Sollte sich der Spielmacher die wichtigste Einzeltrophäe der Fußballwelt in diesem Jahr erneut sichern, wäre er der erste männliche Profi in der Geschichte, der während der gesamten bewerteten Spielzeit nicht bei einem europäischen Verein unter Vertrag stand. Der argentinische Nationalheld kickt mittlerweile in der Major League Soccer für Inter Miami und könnte damit ein völlig neues Kapitel im Weltfußball aufschlagen.

Eindringliche Argumente im WM-Turnier geliefert

An Argumenten für eine erneute Auszeichnung mangelt es dem US-Legionär keineswegs. Messi präsentiert sich beim Turnier in Nordamerika in absoluter Prachtform und ist einmal mehr der alles überragende Unterschiedsspieler im Team der "Albiceleste". Mit bereits acht erzielten Turniertreffern teilt er sich vor dem großen Showdown die Spitzenposition in der Torschützenliste mit Frankreichs Superstar Kylian Mbappe.

Zuletzt demonstrierte der geniale Linksfuß seine Klasse beim knappen 2:1-Erfolg im Halbfinal-Krimi gegen England, bei dem er beide Treffer seiner Mannschaft mustergültig vorbereitete. Seit der Öffnung der Wahl für Profis außerhalb Europas im Jahr 2007 konnte noch kein Mann diese Hürde überspringen. Einzig die US-Amerikanerin Megan Rapinoe schaffte dieses Kunststück im Jahr 2019 im Dress des Seattle Reign FC. Mit seiner neunten Auszeichnung würde sich der Rekordhalter endgültig unsterblich machen.