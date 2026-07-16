Bronze ist diesmal Gold wert

Spiel um Platz drei ist kein Trostpreis, sondern ein Duell mit jeder Menge Brisanz: Kane jagt Mbappé, Tuchel steht unter Druck und Deschamps hofft auf einen märchenhaften Abschied.

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Mein Finaltipp ist zwar danebengegangen – aber als Fußball-Fan kann ich mich über dieses Endspiel wirklich nicht beschweren. Titelverteidiger Argentinien gegen Europameister Spanien? Viel mehr Fußball-Schmäh geht kaum.

Der Trostpreis mit Goldwert

Und selbst das Spiel um Platz drei ist diesmal alles andere als die berühmte "Goldene Ananas". Da steckt ordentlich Würze drin. Auf der einen Seite Harry Kane, der mit sieben Treffern noch ein gewichtiges Wörtchen im Rennen um die Torjägerkrone mitreden will. Dazu Thomas Tuchel, der nach dem verpassten Finaleinzug in England bereits kräftig Gegenwind bekommt und zumindest mit Rang drei etwas Ruhe in die Debatte bringen möchte.

Auf der anderen Seite wartet ein emotionaler Abschied: Didier Deschamps bestreitet sein letztes Spiel als französischer Teamchef. Nach einer goldenen Ära und dem WM-Titel wäre ein Sieg zum Abschluss die perfekte Pointe – und ich würde sie ihm von Herzen gönnen. Außerdem kann Kylian Mbappé mit bereits acht Treffern seine starke WM noch mit der Torjägerkanone veredeln.

Und dann wäre da noch Zinedine Zidane. Der vermeintliche Deschamps-Nachfolger dürfte sich das Ganze mit einem Schmunzeln ansehen und denken: "Merci, Didier." Sollte "Zizou" tatsächlich übernehmen, wartet auf ihn eine eingespielte, erfolgsverwöhnte Mannschaft. Ein besser bestelltes Haus kann man seinem Nachfolger wohl kaum hinterlassen.