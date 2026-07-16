Provoziert
Bellingham-Ausraster: Frust-Schlag nach WM-Aus
Ein Video zeigt, wie der 23-Jährige dem argentinischen Ersatzspieler Valentín Barco beim Jubeln leicht auf den Hinterkopf schlägt. Barco revanchierte sich umgehend mit einem Schubser, ehe Mitspieler die beiden Streithähne trennten.
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Frust mit möglichen Konsequenzen
Auslöser für Bellinghams Frust war offenbar eine vorangegangene Provokation: Barco hatte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Enzo Fernández provokant vor den englischen Spielern gefeiert.
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Ob die Aktion für Bellingham ein Nachspiel hat und er im anstehenden Spiel um Platz drei gegen Frankreich fehlen wird, ist noch offen. Zu dem Vorfall selbst schwieg der englische Toptorjäger nach der Partie. Stattdessen brachte er seine tiefe Enttäuschung über das verpasste Finale zum Ausdruck: "Das ist niederschmetternd. Ich wollte Teil des englischen Kaders sein, der es endlich geschafft hat, der es endlich über die Ziellinie gebracht hat", erklärte der Profi von Real Madrid. Es sei für ihn extrem schmerzhaft, "hier zu stehen und den Fans dieselben Dinge zu sagen, die sie wahrscheinlich schon seit Jahren und Jahren hören, das ist wirklich niederschmetternd."
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