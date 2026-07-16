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Nach tragischem Tod

Freundin trauert um WM-Profi Jayden Adams (25†)

© Instagram
Nach dem plötzlichen Tod des südafrikanischen Nationalspieler Jayden Adams (25) nimmt nun seine Partnerin Aqueelah Chloe Adendorf auf Instagram emotional Abschied von ihrer großen Liebe.
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Der tragische Tod des südafrikanischen Fußball-Nationalspielers Jayden Adams sorgt für tiefe Bestürzung. Seine Freundin Aqueelah Chloe Adendorf meldete sich auf Instagram mit einem emotionalen Post zu Wort. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb sie: "Es gibt keine Worte, um den Schmerz zu beschreiben, den ich empfinde." Der Profi, der vor wenigen Wochen noch bei der Weltmeisterschaft auf dem Platz stand, hinterlässt neben seiner Partnerin auch die gemeinsame fünfjährige Tochter Allaïa.

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Emotionale Worte auf Instagram

In ihrem Beitrag fand Adendorf rührende Worte für ihren verstorbenen Partner: "Ruhe in Frieden, mein Schatz. Danke für jede Erinnerung, jedes Lachen, jede Umarmung und jeden Moment, den wir miteinander teilen durften. Du warst nicht nur die Liebe meines Lebens, sondern auch mein größter Unterstützer und mein bester Freund." Sie fügte hinzu, dass ein Teil ihres Herzens mit ihm gegangen sei und sie seine Liebe für immer in sich tragen werde: "Bis wir uns wiedersehen, werde ich dich jeden einzelnen Tag vermissen. Ruhe in Frieden, mein Engel. Ich liebe dich immer und für immer."

Ermittlungen der südafrikanischen Polizei

Die Polizei in Südafrika hat nach Berichten der BBC Ermittlungen aufgenommen. Am Samstagmorgen war die Leiche eines 25-jährigen Mannes in einem Haus im Kapstädter Stadtviertel Schotsche Kloof gefunden worden. Die südafrikanische Zeitung "Sunday World" hatte zuvor berichtet, dass sich Adams das Leben genommen habe. Zudem schrieb der Journalist Nuhu Adams, dass der Fußball-Profi unter Depressionen gelitten haben soll. Eine offizielle Bestätigung für die Todesursache gibt es bislang jedoch nicht.

Ein Fußballspieler im gelben Trainingsanzug kniet auf einem grünen Fußballfeld.
© Getty Images

Sportminister bittet um Zurückhaltung

Südafrikas Minister für Sport, Kunst und Kultur, Gayton McKenzie, zeigte sich zutiefst erschüttert über den Verlust des Nationalspielers, der bei den Mamelodi Sundowns unter Vertrag stand. Er betonte, dass der südafrikanische Fußball eines seiner vielversprechendsten Talente verloren habe und das ganze Land trauere. Zugleich appellierte McKenzie an die Öffentlichkeit und die Medien, keine Spekulationen anzustellen: "Die Todesursache von Jayden ist noch nicht bestätigt, und ich möchte an die Medienvertreter und die Öffentlichkeit appellieren, Zurückhaltung und Mitgefühl zu üben und von Spekulationen abzusehen". Der Familie und seinem Verein solle in dieser schweren Zeit der nötige Freiraum gewährt werden. Adams war bei der WM in Nordamerika noch in allen drei Gruppenspielen für sein Heimatland aufgelaufen.

( S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

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