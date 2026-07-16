Zeugnistag für Standort OÖ

OÖ ist nicht nur Exportbundesland Nummer 1.

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Die Abwanderung oö. Unternehmen ins Ausland wird vor allem durch hohe Energiekosten, Lohnkosten, Steuerbelastungen und bürokratische Hürden ausgelöst, innerhalb von Österreich gibt es kaum Verlegungsvorteile. Die aktuelle Mitgliederbefragung der Industriellenvereinigung Oberösterreich zeigt ein deutliches Bild: 81 Prozent der befragten Eigentümer und Spitzenmanager bewerten den Wirtschaftsstandort Oberösterreich im Vergleich zu den anderen Bundesländern als besser, weitere 14 Prozent als gleich gut. Die Einschätzung von OÖ im Bundesländervergleich liegt traditionell auf hohem Niveau und steigt in der diesjährigen Befragung weiter an. Im Vorjahr stuften 73 Prozent den Standort OÖ im Vergleich zu anderen Bundesländern besser ein. Der Wert war nur in den Jahren 2019 mit 82 Prozent und 2008 mit 84 Prozent noch höher.



Alleine im heurigen Jahr investiert das Land OÖ rund 800 Millionen Euro in Zukunftsbereiche wie Infrastruktur, Gesundheit, Kinderbetreuung, Pflege und Digitalisierung. OÖVP-LGF Florian Hiegelsberger: "Der Auftrag ist klar: Unsere konsequente oö. Standortpolitik fortsetzen."