MUSIKTHEATER
Flirty Pretty Woman Musical
Linz. Mit über elf Millionen Kinozuschauer im deutschsprachigen Raum erlangte Pretty Woman Kultstatus und machte Julia Roberts und Richard Gere zu Weltstars. Auch der gleichnamige Titel-Song von Roy Orbison wurde zu einem Grammy-prämierten Nr. 1-Hit mit Ohrwurm-Garantie. Nun gastiert die turbulente Liebesgeschichte um das ungleiche Paar Vivian und Edward erstmals im Musiktheater. Diese Woche hat Pretty Woman – Das Musical am Linzer Musiktheater Premiere gefeiert. Für die Vorstellungen am Wochenende, auch um 14.30 Uhr, sind noch wenige Resttickets erhältlich. Echte Fans kommen in Overknee-Stiefeln wie Julia Roberts.
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