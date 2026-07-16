Flirty Pretty Woman Musical

Die romantischste Liebeskomödie der 90er Jahre erstmals im Musiktheater Linz.

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Linz. Mit über elf Millionen Kinozuschauer im deutschsprachigen Raum erlangte Pretty Woman Kultstatus und machte Julia Roberts und Richard Gere zu Weltstars. Auch der gleichnamige Titel-Song von Roy Orbison wurde zu einem Grammy-prämierten Nr. 1-Hit mit Ohrwurm-Garantie. Nun gastiert die turbulente Liebesgeschichte um das ungleiche Paar Vivian und Edward erstmals im Musiktheater. Diese Woche hat Pretty Woman – Das Musical am Linzer Musiktheater Premiere gefeiert. Für die Vorstellungen am Wochenende, auch um 14.30 Uhr, sind noch wenige Resttickets erhältlich. Echte Fans kommen in Overknee-Stiefeln wie Julia Roberts.