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LINZER UNTERNEHMEN

100 Millionen Euro Auftrag für Kontron im Bahnsektor

Bahnschienen
© APA
Kontron hat rund 6.700 Mitarbeiter weltweit.
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Linz. Der oberösterreichische Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag im Wert von 100 Mio. Euro von einem europäischen Bahnbetreiber bekommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron Transportation habe einen bestehenden Rahmenvertrag mit dem Kunden verlängert und übernehme Wartungs- und Security-Leistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040. Wer der Kunde ist, wurde nicht näher genannt.

Wie Medien berichten, war Kontron beim Ausfall der Deutschen Bahn im Juni mitbeteiligt.

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