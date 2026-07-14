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Polizei sucht Täter: Zigarette löst Feldbrand aus

Feuerwehr Deutschland
© Getty Images (Symbolbild)
Eine weggeworfene Zigarette dürfte am Dienstag in Neumarkt im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) einen Feldbrand ausgelöst haben.
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Ein Zeuge hatte kurz zuvor einen unbekannten Autolenker beobachtet, wie er einen Zigarettenstummel aus dem Fahrzeug geworfen hat. 70 Feuerwehrleute waren nötig, um das sich daraufhin rasch ausbreitende Feuer zu löschen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem mutmaßlichen Verursacher.

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Laut dem Zeugen soll es sich bei dem Gesuchten um den Lenker eines weißen oder grauen Kombis mit einem LL-Kennzeichen für Linz-Land handeln. Er soll um ca. 11.20 Uhr an dem Feld vorbeigefahren sein. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Pregarten (Tel.: 0059133/4306) erbeten.

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