Vermisst! Polizei sucht 14-jährige Eleonora

Große Sorge um die 14-jährige Eleonora. Das junge Mädchen verließ am Dienstagvormittag die elterliche Wohnung in Wien und ist seitdem spurlos verschwunden. Die Polizei sucht fieberhaft.

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Am Dienstag ging bei den Behörden die Alarmmeldung ein. Eleonora hat gegen 09:00 Uhr unerlaubt die Wohnung ihrer Eltern in Wien-Hernals verlassen.

Seit diesem Moment fehlt von der Jugendlichen jede Spur, sie ist für ihre Familie absolut nicht mehr erreichbar. Die Situation ist besonders kritisch: Aufgrund einer Erkrankung ist das Mädchen dringend auf die regelmäßige Einnahme ihrer Medikamente angewiesen. Diese lebenswichtige Medizin hat sie bei ihrem Verschwinden jedoch nicht eingepackt.

Suche läuft auf Hochtouren

Die besorgten Erziehungsberechtigten haben das Verschwinden ihrer Tochter sofort bei der Polizei gemeldet. Die zuständigen Beamten reagierten ohne Verzögerung und leiteten umgehend umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen im Land ein, um die Jugendliche so schnell wie möglich ausfindig zu machen.

Genaue Beschreibung veröffentlicht

Die Ermittler hoffen nun auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Eleonora ist 14 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß und wiegt etwa 55 Kilogramm. Sie hat braune Augen sowie lange braune Haare.

Hinweise an jede Dienststelle

Die Polizei ersucht die Menschen im Land nun aktiv um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Mädchen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Eleonora geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 01-31310-24351 oder direkt in jeder beliebigen Polizeiinspektion zu melden.