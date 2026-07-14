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Alarmstufe Rot

Stadt warnt vor Unwetter: "Bitte seid vorsichtig"

Unwetter-Alarmstufe Rot: Ein Blitzeinschlag sorgte bereits für eine Sperre der Tauernautobahn, während Meteorologen vor schweren Stürmen warnen. Die Stadt Hallein ruft seine Bürger zur Vorsicht auf.
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Das Wetter in Österreich wird nach der sommerlichen Hitze extrem unbeständig. Heute fegen kräftige Hagel-Gewitter über das Land, die bereits zu schwerwiegenden Zwischenfällen führten. Auf der Tauernautobahn (A10) schlug ein Blitz ein und löste einen Stromausfall in den Tunneln aus.

Die Strecke war zwischen Golling im Tennengau und Werfen im Pongau in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen ist die Sperre wieder aufgehoben, wie "ORF Salzburg" berichtet. Asfinag-Betriebstechniker sind auf dem Weg dorthin, um das Problem zu beheben. Noch ist unklar, wie lange der Stromausfall dauern wird.

Schwere Schäden in Salzburg

Auch abseits der Autobahn hinterlässt die Sturmfront ihre Spuren. In der Stadt Salzburg führte das Gewitter zu einigen umgestürzten Bäumen. Ebenso stürzten in Hallein am Treppelweg mehrere Bäume um.

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Stadt Hallein warnt seine Bürger

Via offizieller Stadt-Facebook-Seit ruft Hallein seine Bürger zur Vorsicht auf: "Bitte seid im gesamten Stadtgebiet vorsichtig – das gilt besonders für den Stadtpark und die Hundewiesen. Unter Bäumen ist mit herabfallenden Ästen zu rechnen!"

Meteorologen warnen derweil im ganzen Land vor lokalem Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Für Tirol, Salzburg, Oberösterreich, die Steiermark und Kärnten gilt bereits die rote Warnstufe.

Gewitter-Warnkarte für Österreich mit Alarmstufe Rot in zentralen Gebieten, gelb und orange außen.
Gewitter-Warnkarte: Alarmstufe Rot in manchen Gebieten © uwz.at - Österreichische Unwette

In Niederösterreich gilt die orange Warnstufe, während für Vorarlberg, Wien und das Burgenland eine Vorwarnung aktiv ist. In Kufstein kam es bereits zu einem heftigen Hagel-Gewitter, und schwere Stürme ziehen derzeit weiter in den Pinzgau.

Die Experten warnten auf X wörtlich: "Österreich ACHTUNG: HAGELUNWETTER bei Kufstein! Es kommt zu Sturm, Wolkenbruch und Hagel!"

Kurz darauf hieß es in einem weiteren Beitrag: "Schwere Gewitter gehen gerade nördlich von St. Johann in Tirol nieder und diese ziehen weiter in den Pinzgau und erreichen bald Weißbach bei Lofer und Lofer".

Prognose für die Woche

Trotz der aufziehenden Fronten bleibt es heiß bei Höchstwerten von 24 bis 33 Grad, im Osten sind lokal sogar bis zu 34 Grad möglich. In der Nacht beruhigt sich die Wetterlage nur langsam, während vor allem im Westen und Nordosten weiterer Regen durchzieht.

Am Mittwoch bleibt das Wetter unbeständig mit einer Mischung aus Sonne, Regenschauern und neuen Gewittern bei Tageshöchstwerten von 25 bis 31 Grad.

Auch am Donnerstag hält der Störungseinfluss an, wobei sich nach morgendlichen Schauern im Südosten im Tagesverlauf wieder Quellwolken und lokale Schauer im Bergland bilden.

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