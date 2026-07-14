Starnacht aus der Wachau mit Fendrich-Premiere

Bei der Pressekonferenz am Dienstag wurden erste Details zum Saisonfinale der "Starnacht aus der Wachau 2026" bekanntgegeben.

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Es wird ein glanzvoller Abschluss des "Starnacht"-Jahres! Vor der malerischen Kulisse der Weltkulturerbe-Region mit ihrem einzigartigen Ambiente wird am 19. September wieder die "Starnacht aus der Wachau" begangen. Beim diesjährigen Saisonfinale in Rossatzbach/Arnsdorf an der Donau stehen dabei unter anderem Unheilig, Nino de Angelo, Marina Marx, Julia Buchner, Josh., Lucas Fendrich und Thorsteinn Einarsson auf der Bühne – zwischen Weinterrassen und der Donau, mit Blick auf die Burgruine Dürnstein.

Die STARnacht aus der Wachau 2025. © Peter Krivograd

Bei der Pressekonferenz zur Show wurden am heutigen Dienstag, dem 14. Juli, im Schlosshotel Dürnstein Details zur diesjährigen "Starnacht aus der Wachau" bekanntgegeben. Mit dabei waren Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer, ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger, "Starnacht"-Veranstalter Martin Ramusch (ip media) oder Bernhard Schröder, GF Donau Niederösterreich Tourismus. Einen Ausblick auf den musikalischen Abend lieferte Lucas Fendrich - mit einer erstmaligen Präsentation seines neuen Songs "MEIER". Der Sänger feiert in der Wachau seine "Starnacht"-Premiere.

Martin Ramusch, Johanna Mikl-Leitner, Lucas Fendrich. © Krivograd/ipImedia

"Die 'Starnacht aus der Wachau' macht Lust auf mehr – auf mehr Musik, mehr Wachau und mehr Niederösterreich. Wer dieses einzigartige Zusammenspiel aus internationalen Stars, einer beeindruckenden Kulisse an der Donau und herzlicher Gastfreundschaft erlebt, möchte immer wiederkommen. Genau das macht die 'Starnacht' so besonders: Sie begeistert nicht nur an einem Abend, sondern weckt die Freude, unsere Region zu entdecken – beim Heurigen, auf den Rad- und Wanderwegen oder schon bald beim Weinherbst. Die 'Starnacht' ist weit mehr als ein Event – sie ist eine Einladung, Niederösterreich immer wieder neu zu erleben", betonte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).