Ausbildung zur Dorfhelferin feiert 60-jähriges Jubiläum

Wenn auf einem Bauernhof plötzlich Hilfe gebraucht wird, springen sogenannte Dorfhelferinnen ein. Ausgebildet werden sie an der Fachschule Gießhübl, wo der Lehrgang heuer sein 60-jähriges Jubiläum feiert.

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Die Landwirtschaftliche Fachschule Gießhübl (Bezirk Mödling) ist der einzige Standort in Niederösterreich, an dem die Ausbildung zur Dorfhelferin angeboten wird. Die Frauen springen in Notfällen ein, wenn Familien auf landwirtschaftlichen Betrieben etwa durch Krankheit oder Pflege dringend Unterstützung benötigen.

"Die Dorfhelferinnen sind seit sechs Jahrzehnten eine unverzichtbare Stütze für unsere bäuerlichen Familien in Niederösterreich. Wenn die betriebsführende Person am Hof krankheits- oder unfallbedingt ausfällt, sorgen die Dorfhelferinnen dafür, dass Haushalt und Betrieb weiterlaufen", betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Zentrale Aufgabenbereiche

Zum Aufgabenbereich zählen nicht nur Haushalt und Kinderbetreuung. Dorfhelferinnen kümmern sich auch um pflegebedürftige Angehörige, arbeiten im Stall mit und unterstützen je nach Jahreszeit bei Garten- und Feldarbeiten. Damit sind sie für viele Bauernfamilien eine unverzichtbare Stütze in schwierigen Lebensphasen.

Die Ausbildung in Gießhübl dauert zehn Monate und läuft von September bis Juni. Vermittelt werden sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse rund um Betriebs- und Haushaltsführung. Zusätzlich können Teilnehmerinnen ein monatliches Stipendium von 600 Euro für die gesamte Ausbildungsdauer erhalten.

Voraussetzung für den Lehrgang sind ein abgeschlossener Berufsabschluss oder der positive Abschluss der 10. Schulstufe sowie ein Mindestalter von 17 Jahren. Der Bedarf an Dorfhelferinnen ist weiterhin hoch. Seit drei Jahren kann zudem die Zusatzqualifikation "Soziale Alltagsbegleitung" erworben werden. Diese eröffnet weitere Berufsmöglichkeiten und erleichtert die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Landwirtschaft.