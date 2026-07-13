Vogelexpertin verpasst Traisner Störchen Ringe

Fünf junge Störche am Traisner Rathausdach haben ab jetzt einen eigenen "Ausweis". Eine Vogelexpertin sorgte für die wichtige Kennzeichnung.

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In schwindelerregender Höhe am Dach des Traisner Rathauses ging vor Kurzem eine besondere Aktion über die Bühne. Fünf junge Störche absolvierten dort ihren allerersten offiziellen Registrierungstermin. Vogelexpertin Karin Donnerbaum wurde für diese Arbeit weit hinauf zum Nest gehoben. Mit viel Geschick verpasste sie den gefiederten Nachwuchsstars ihre individuellen Fußringe.

Wichtige Daten für den Artenschutz

Diese Markierung erfüllt bei den Tieren die Funktion eines Reisepasses. Jeder Ring trägt einen eindeutigen Code, der eine verlässliche Wiedererkennung garantiert. Die dadurch gesammelten Fakten sind für die Wissenschaft von unschätzbarem Wert. Anhand der Daten lassen sich später die genauen Zugrouten, das Alter der Tiere sowie ihre bevorzugten Lebensräume nachvollziehen. Zudem hilft die Maßnahme den Fachleuten dabei, die Bestände der Tiere über viele Jahre hinweg im Auge zu behalten.