EVN baut Pumpenspirale mit 30 Tonnen ein

Das EVN-Kraftwerk Ottenstein wird aufgerüstet: Mit einer neuen Spirale für die dritte Pumpe soll die Anlage künftig noch mehr Strom aus überschüssiger Energie speichern können.

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Seit mittlerweile 70 Jahren liefert das Kraftwerk Ottenstein Energie für Niederösterreich. Vier Francis-Turbinen erzeugen dort Strom für rund 20.000 Haushalte. Nun erweitert die EVN das einzige Pumpspeicherkraftwerk des Bundeslandes um eine Pumpenspirale für ihre dritte Pumpe. Das neue Objekt der Begierde wurde bereits angeliefert und in das bestehende Kraftwerk eingebaut. Keine leichte Aufgabe, denn das Bauteil bringt rund 30 Tonnen auf die Waage und musste mit Millimeterarbeit eingepasst werden.

Einbau der Pumpenspirale im Kraftwerk Ottenstein. © EVN / Leidinger

Einbau der Pumpenspirale im Kraftwerk Ottenstein © EVN / Leidinger

Mit der neuen Anlage steigt die Pumpkapazität von derzeit rund 19 auf 31 Megawatt. Überschüssiger Strom kann dadurch künftig noch effizienter genutzt werden, um Wasser in den Speichersee zu pumpen. Wird Energie benötigt, fließt das Wasser wieder durch die Turbinen und erzeugt Strom. Gerade im Zusammenspiel mit erneuerbaren Energien soll das Kraftwerk dadurch flexibler und leistungsfähiger werden.

Das Kraftwerk Ottenstein. © DANIELA MATEJSCHEK

Ottenstein zählt zu den wichtigsten Energieanlagen im gesamten Bundesland. Die 69 Meter hohe Staumauer hält rund 73 Millionen Kubikmeter Wasser zurück. Zudem verfügt das Kraftwerk über die sogenannte Schwarzstart-Fähigkeit. Das bedeutet, dass es nach einem großflächigen Stromausfall ohne externe Stromversorgung eigenständig wieder Strom produzieren und so beim Wiederaufbau des Netzes helfen kann. Läuft alles nach Plan, sollen die Ausbauarbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.