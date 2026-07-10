HYPO NOE wieder unter besten Arbeitgebern

Die HYPO NOE zählt laut der aktuellen Auswertung von Leading Employer erneut zu den besten Arbeitgebern Österreichs.

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Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde die HYPO NOE Landesbank als Leading Employer ausgezeichnet und gehört damit zu den besten ein Prozent der Arbeitgeber in Österreich. Besonders stark schneidet das Unternehmen in Niederösterreich ab: In St. Pölten reicht es sogar für einen Platz unter den Top zwei.

Ein wichtiger Faktor für das gute Abschneiden ist die hohe Zufriedenheit innerhalb des Unternehmens. Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten würden die HYPO NOE als Arbeitgeber weiterempfehlen. Auch bei Bewerbern kommt die Landesbank gut an: Im Bewertungsprozess wurden durchschnittlich 4,2 von 5 möglichen Punkten vergeben.

Die Auszeichnung Leading Employer basiert auf einer unabhängigen Metaanalyse des Institute of Research and Data Aggregation. Dafür werden Statistiken, Studien, Bewertungsplattformen sowie Mitarbeiterbefragungen zusammengeführt und mehr als 500 Quellen ausgewertet. Am Ende werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die im Gesamtbild besonders überzeugen.

Stimmen zur Auszeichnung

"Für uns als regionale Landesbank hat ein optimales Arbeitsumfeld für unsere Kolleginnen und Kollegen Priorität, denn sie sind das Fundament unseres Erfolgs. Daher bemühen wir uns mit verschiedensten Maßnahmen darum, dieses Umfeld bestmöglich zu gestalten. 2026 zum sechsten Mal in Folge als Leading Employer ausgezeichnet zu werden, krönt unsere Bemühungen und erfüllt uns mit großem Stolz", erklären die Vorstände der HYPO NOE Wolfgang Viehauser und Udo Birkner.

"Sechs Jahre in Folge ausgezeichnet zu werden, zeigt, dass wir unseren hohen Anspruch kontinuierlich erfüllen. Dieser Erfolg wäre ohne das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich – dafür sagen wir Danke und sind stolz auf das Erreichte", betont Petra Fritscher, Leiterin von People and Culture in der HYPO NOE.