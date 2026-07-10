Alte Donau: Comeback für das Lichterfest

Das traditionelle Lichterlfest an der Alten Donau kehrt nach einer zweijährigen Pause wieder zurück.

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Am Samstag, dem 1. August, verwandelt sich das Gewässer ab dem frühen Abend in ein funkelndes Lichtermeer. In den vergangenen beiden Jahren musste die beliebte Veranstaltung aus finanziellen und organisatorischen Gründen abgesagt werden. Nun haben sich die lokalen Betriebe zusammengeschlossen, um das Event in einem neuen Rahmen wiederzubeleben.

Zu hohe Kosten für das Riesen-Event

Eine Durchführung in der ursprünglichen Dimension war ohne Eintrittsgelder oder große Sponsoren wirtschaftlich nicht mehr machbar. Die hohen Kosten für die Sperre der Brücke, die notwendige Technik, sanitäre Anlagen und die Stromversorgung für die Verkaufsstände stellten eine zu große finanzielle Belastung dar. Heuer sparen sich die Gastronomiebetriebe und Bootsverleiher diesen enormen Aufwand.

Bootsromantik statt Feuerwerk

Auch auf das gewohnte Feuerwerk wird verzichtet. Dies geschieht wegen der enormen Menschenmassen, die sich dafür oft auf der Kagraner Brücke drängten, und aus Rücksicht auf die Umwelt. Stattdessen setzt die Veranstaltung ganz auf Romantik und besinnt sich auf ihre eigentlichen Wurzeln.

Im Mittelpunkt stehen die hergerichteten und beleuchteten Flotten der Bootsvermieter, die prachtvoll über das Wasser gleiten. Mehrere Restaurants und Lokale beteiligen sich an dem Abend und bieten den Gästen Kulinarik, Musik sowie spezielle Programmpunkte. Die Verantwortlichen empfehlen eine rechtzeitige Reservierung von Booten oder Tischen in den jeweiligen Betrieben. Passend zur bunten Beleuchtung auf dem Wasser sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, in farbenfroher Kleidung zu erscheinen.